Bæredygtighed og håndværk var i fokus, da Venstres erhvervspris blev overrakt

Venstre-medlemmerne Erik Skovgaard Nielsen, Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen og Helle Barth overrakte erhvervsprisen til MT Håndværk. Foto: Torben Stender.

Venstre i Dragør uddelte fredag den 22. november årets erhvervspris til møbelpolstrervirksomheden MT Håndværk, der holder til på Fælledvej 45. Det skriver Venstre i Dragør i en pressemeddelelse.

Ved et arrangement på virksomhedens adresse overrakte Venstres formand i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen, prisen sammen med de to udvalgsformænd, Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen.

Bæredygtighed og håndværk

MT Håndværk blev grundlagt i 2020 af møbelpolstrer Marie Thinggaard Thomsen, der som tidligere ansat på Christiansborgs møbelpolstrerværksted har specialiseret sig i restaurering af ældre møbler. Desuden arbejder møbelpolstrer Simone Madsen også i virksomheden med særlig ekspertise i opbygningen af møbler med fjedre og polstring af naturmaterialer, som formgives i hånden.

Arbejdet i virksomheden handler om mere end blot at restaurere møbler – det er en hyldest til traditionelt håndværk og en indsats for bæredygtighed.

»Jeg er meget glad for den anerkendelse af virksomheden, som erhvervsprisen er udtryk for, herunder anerkendelsen af vigtigheden af at bevare kvalitetsmøbler for fremtidige generationer i stedet for bare at købe nyt. Det understøtter en bæredygtig udvikling og sparer på råstoffer,« sagde Marie Thinggaard Thomsen ved prisoverrækkelsen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

»MT Håndværk er en flot repræsentant for de virksomheder, vi gerne ser flere af i Dragør Kommune, og som er med til at fastholde private arbejdspladser inden for kommunegrænsen,« lød det fra Helle Barth. Foto: Torben Stender.

En vigtig del af erhvervslivet

I deres motivering fremhævede Helle Barth, 2. viceborgmester og formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at MT Håndværk er et forbillede for de værdier, som Venstre ønsker at styrke i kommunen:

»I forslaget til Dragør Kommunes kommende erhvervsstrategi lægges der vægt på at understøtte iværksættere, grøn udvikling og bæredygtighed. Disse forhold lever MT Håndværk fuldt ud op til ved blandt andet at give nyt liv til gode, gamle kvalitetsmøbler, som ofte er gået i arv i generationer,« sagde Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen.

Håndværk med historie

For MT Håndværk handler det om mere end blot at restaurere møbler – det handler om at bevare historien og skabe noget, der holder langt ud i fremtiden.

»I vores håndværk handler det ikke kun om at skabe komfort – det handler også om at genoplive sjælen i hvert møbel, så det fortæller sin egen unikke historie igen,« sagde Marie Thinggaard Thomsen.

»I møbelpolstringen ligger en dyb forpligtelse til at ære fortiden, omfavne nutiden og skabe et tidløst stykke, der vil være elsket i fremtiden,« supplerede Simone Madsen.

MT Håndværk modtager prisen som en anerkendelse af virksomhedens fokus på kvalitet, bæredygtighed og det klassiske håndværks betydning i en moderne kontekst.