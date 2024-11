Sælg ikke krudthuset

Der bliver taget stilling til fremtiden for det fredede Krudthus 2 på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 28. november. Det er et lukket punkt på mødet, så borgerne kan ikke få indsigt i salget inden beslutningen.

Liste T siger klart nej til at sælge den fredede bygning fra 1782 på Bachersmindevej 1.

Da liste T åbnede huset for borgerne i august, var det da heller ikke et salg til private, der stod øverst på borgernes ønskeliste.

»Dragør Kommune skal ikke sælge Krudthuset,« skrev en af de 66 borgere, vi fik svar fra, og vedkommende var bestemt ikke alene: 50 procent mente, at huset »bør danne ramme om et nyt kultur- og medborgerhus for Dragørs borgere«.

I alt mente 43 procent, at huset enten kan bruges til musikskole, biograf eller selskabslokaler. Kun syv procent mente, at »det skulle sælges, og køber må finde på en ny anvendelse«. En enkelt skrev: »Kommunen skal sælge det.«

Ole Storgaard, der tidligere har arbejdet med et projekt for Krudthus 2, holdt et kort foredrag om huset, da liste T åbnede det for borgerne. Foto: Annette Nyvang.

Kommunen bør engagere sig

Hele 91 procent af de adspurgte sagde ja til, at »det er en unik bygning med en enestående historie«.

Krudthus 2 blev opført i 1782 som krudtmagasin for flåden og var et af i alt syv krudthuse, der blev opført langs Amagers kyst i perioden 1779 til 1783. Krudthuset på Bachersmindevej er det mest originale af de tilbageværende krudthuse.

Vi spurgte også borgerne: Hvem, synes du, skal drive krudthuset i fremtiden?

87 procent mente, at kommunen skal engagere sig på en eller anden måde. 45 procent mente, at bygningen skal drives som en selvejende institution med et årligt driftstilskud. 25 procent mente, at huset skal drives af kommunen, imens 17 procent mente, at det skal være en selvejende institution uden tilskud. Kun 13 procent mente, at en privat køber skal drive det.

Som en af borgerne skrev: »Det er vigtigt at bevare bygningen på kommunale hænder som garanti for fortsat historisk og kulturel opretholdelse.«

Nej tak til rækkehuse

Det fremgår af udbuddet af Krudthus 2, at det er muligt at bygge tre rækkehuse vest for krudthuset, hvor der i dag er træer og et krat.

Derfor spurgte vi også borgerne, hvad den 3.223 kvadratmeter store grund, der omgiver Krudthus 2, skal bruges til. Kun ni procent svarede, at der skal bygges rækkehuse på grunden.

49 procent mente, at området skal omdannes til park. 42 procent mente, at området skal bruges til p-plads til et kommende kulturhus. Nogle ønskede en kombination: »Park med en mindre p-plads,« har en for eksempel skrevet i kommentarfeltet.

Ikke et økonomisk must

Der var 14 borgere, som havde yderligere kommentarer til undersøgelsen:

»Dragør Kommune har her en mulighed for at vise, at kulturarv er forbundet med kommunens image, og at man har vilje til aktivt at tage vare på den,« skrev en borger.

»Håber meget, at kommunalbestyrelsen besinder sig, især da det ikke er et økonomisk must at afhænde den gamle bygning,« skrev en anden.

Liste T deler disse holdninger. Kommunen mister en mulighed for at gøre huset et aktiv for borgerne ved at sælge det, og vi frygter, at det ikke kommer til at ende lykkeligt for bygningen at komme på private hænder, for det er kompliceret at ændre et fredet hus fra 1782 til noget brugbart i 2024. I værste fald kan huset forfalde yderligere – nu bare på private hænder, hvor kommunen ikke har mulighed for at gribe ind.

Vi håber, at flertallet i kommunalbestyrelsen besinder sig, og at det bliver unødvendigt at konstatere, at borgmesteren ikke passer på Dragør.

Første skridt i den rigtige retning vil være at sige nej til et salg. Næste skridt er at afklare hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvad der er af muligheder, og gå i dialog med borgerne og fonde om et projekt. Et salg vil gøre os alle lidt fattigere på historie.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Peter Læssøe og Ann Harnek,

kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T