Se billederne: Julen blev sunget ind, og årets julemarked fik premiere

På slaget 16 blev det store juletræ på Neels Torv tændt. Foto: Torben Stender.

Lørdag den 23. november blev julen sunget ind i Dragørs gamle bydel, hvor juletræet traditionen tro blev tændt klokken på Neels Torv.

Klokken 15:30 sang Spirekoret fra Dragør Musik- og Kulturskole titelsangen fra julekalenderen Tidsrejsen. Derefter tog musikskoleleder Jacob Honoré mikrofonen og bød velkommen til anden omgang af konceptet Den Syngende Kommune, der er fællessangsarrangementer forskellige steder i Dragør Kommune.

Jacob Honoré sang julen ind med klassiske julefællessange. Foto: Torben Stender.

»Det var helt fantastisk. Der var mange mennesker, og der var virkelig god julestemning,« lyder det fra Jacob Honoré, der havde pianist Emil Østergaard Petersen med til at akkompagnere.

»Klassisk og smukt«

De følgende 20 minutter blev der sunget med på traditionsrige sange, der hører sig til omkring juletræet: »Dejlig er den himmel blå«, »Glade jul«, »Højt fra træets grønne top« og afslutningsvis »Nu er det jul igen«, der blev sunget, mens der blev danset om juletræet.

Efter fællessang- og dans læste borgmester Kenneth Gøtterup op fra Peters jul, inden julemanden meldte sin ankomst og tændte træet præcis klokken 16.

»Det var meget klassisk og meget smukt,« siger Jacob Honoré og tilføjer, at han håber og tror, at fællessang inden juletræstændingen bliver gentaget næste år.

Flot lørdag

Samme dag havde årets julemarked premiere, og Mark Rütt, der er formand for foreningen Jul i Dragør, er meget tilfreds med lørdagens besøgstal.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Neels Torv var fyldt med mennesker. Foto: Torben Stender.

»Der var rigtig mange glade mennesker og mange glade bodholdere. Især lørdag var der rigtig mange besøgende – også folk udefra, der gerne vil se, hvor julekalenderen er optaget,« fortæller Mark Rütt.

Søndag var der noget mere stille omkring boderne, fordi vejret ikke indbød til at være på udendørs julemarked.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Der var mange besøgende på julemarkedet lørdag. Foto: Torben Stender.

»På regnvejrsdage har vi typisk ikke så mange gæster, og sådan var det også søndag. Selvom det klarede op sidst på eftermiddagen, tror jeg, at mange havde fundet på alternative aktiviteter og venter med at tage på julemarked til næste weekend,« uddyber han.

Foreningen Jul i Dragør ser frem til de kommende weekender og håber på tørvejr:

»Planen herfra er, at det ikke skal regne,« siger Mark Rütt med et smil og tilføjer, at han forventer endnu flere gæster i løbet af december.

Julemarkedet fortsætter de kommende weekender, og de klassiske juleaktiviteter rundt om Neels Torv er nu godt i gang.

Julemanden tyvstartede sæsonen og tændte juletræet. Foto: Torben Stender.

»De fleste bodholdere havde en rigtig god dag med fin omsætning,« siger Mark Rütt. Foto: Torben Stender.

Både lokale og besøgende udefra var forbi julemarkedet. Foto: Torben Stender.