Borgmestermøde fyldte byrådssalen til bristepunktet

Byrådsalen var fyldt med deltagere fra Dragør Borgerforening. Foto: Torben Stender.

Mandag den 18. november var byrådssalen på Dragør Rådhus fyldt til randen, da borgmester Kenneth Gøtterup havde inviteret Dragør Borgerforening til borgmestermøde.

Interessen for mødet var stor, og selv de bageste rækker blev hurtigt optaget, mens flere stole blev båret ind for at rumme det engagerede publikum.

Kenneth Gøtterup blev præsenteret af Renee Schwaner fra foreningens bestyrelse, inden han tog ordet.

Med sig havde borgmesteren Alfred, som var erhvervspraktikant fra Store Magleby Skole.

Bibliotekslukning og kystsikring

Kenneth Gøtterup lagde ud med at præsentere de vigtigste politiske emner, der aktuelt præger kommunen: økonomi, de store projekter om kystsikring og varmeforsyning, udviklingen på havnen og værftet, detailhandlen, Hollænderhallen samt ældreområdet.

Efter introduktionen var der tid til spørgsmål fra deltagerne. Flere fremmødte benyttede sig af muligheden for at stille spørgsmål om alt fra den lokale detailhandel til bibliotekets fremtid.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kenneth Gøtterup fortæller om, hvad der sker i byen. Foto: Torben Stender.

En af de første spørgsmål omhandlede detailhandlen, hvor en række butikker på Kirkevej og Kongevejen er lukket.

Et andet spørgsmål handlede om beslutningen om at lukke biblioteket i Hollænderhallen. En borger udtrykte ønske om at tilbagerulle denne beslutning og finde en ny placering til biblioteket, hvor de nødvendige faciliteter kunne sikres. Kenneth Gøtterup forklarede grundigt baggrunden for beslutningen og delte også ideer om mulige fremtidige løsninger for bibliotekets placering.

Et af de tungere emner på mødet var kystsikringen, som affødte en længere diskussion. Borgmesteren opfordrede deltagerne til at følge med på kommunens hjemmeside, hvor processen løbende beskrives.

Fjernvarme var også på dagsordenen. Projektets gennemførelse afhænger af, at 65 procent af grundejerne i kommunen tilslutter sig, hvilket er en vigtig forudsætning for, at projektet kan udrulles.

Afslutningsvis blev der orienteret om situationen på havnen, hvor renoveringer er i gang, og fremtiden for værftet stadig er uklar.