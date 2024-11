Julecirkus i Hollænderhallen: En magisk oplevelse for hele familien

Julemanden optræder i cirkus. Pressefoto: Cirkus Baldoni.

Torsdag den 5. december klokken 17 kommer julestemningen for alvor til Dragør, når Cirkus Baldoni gæster Hollænderhallen med det, de selv kalder for Danmarks eneste rigtige julecirkus.

Forestillingen spilles indendørs, så man kan nyde showet i behagelige omgivelser, hvor både overtøj og vinterkulde kan lægges til side.

I en pressemeddelelse lover cirkusset at kombinere alt det bedste fra julens traditioner og cirkussets fortryllelse.

Publikum kan se frem til at træde ind i en smukt dekoreret manege, hvor duften af friske popcorn, candyfloss og lune æbleskiver skaber en hyggelig og varm atmosfære. Nis og Nisseline, de legesyge drillenisser, står klar til at underholde, og spændingen stiger, når man spekulerer på, om julemanden igen vil gøre sin entré.

Baldoni’s Julecirkus er kendt for at kombinere julens varme med cirkusets magi. Årets forestilling byder på to timers underholdning med et internationalt hold af artister, der lover at tage publikum med på et vaskeægte juleeventyr.

Efter showet er der mulighed for at få taget billeder med julemanden, Nis og Nisseline – en ekstra oplevelse for børn og barnlige sjæle.