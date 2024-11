Medarbejdere i hjemmeplejen: »Vi har ikke tid til omsorg«

Stramme tidsplaner, korte besøg og utilstrækkelig køretid skaber dagligt frustrationer blandt medarbejderne i Dragør Kommunes hjemmepleje. På grund af omfattende besparelser i budgettet er der blevet strammet i tidsplanen for hjemmeplejebesøgene, og nu råber medarbejderne op.

Efter en række henvendelser fra medarbejderne har politikere i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget nu inviteret til et dialogmøde tirsdag den 3. december for at drøfte problemerne.

Tidspres og frustration

Medarbejderne har længe følt sig pressede, og flere oplever, at der ikke er tid til at udføre deres arbejde fagligt forsvarligt.

»Tidligere hed det minimum ti minutter til et besøg. Nu er vi nede på fem minutter. Det er svært at nå at yde omsorg, når tiden er så presset,« fortæller Elisabeth Frederiksen, der er tillidsrepræsentant i hjemmeplejen.

Transporttiden mellem borgerbesøg er også for kort, og det skaber yderligere udfordringer i hverdagen.

»Det er afsat 20 minutter til transport om formiddagen, fra vi cykler fra Wiedergården, ud til borgerne og til vi cykler tilbage til Wiedergården. På en typisk formiddag er det 7–10 borgerbesøg.« forklarer Elisabeth Frederiksen.

Hun fremhæver, at presset går ud over relationen til borgerne:

»Køretiden er den samme uanset vejr og vind, og afstandene mellem borgerne. Det er kun et sted vi kan hente tiden fra, og det er fra plejen til borgerne. Nogle besøg er så korte, at der ikke er tid til at spørge, hvordan borgeren har det. Mange korte besøg gør, at det er svært at danne en god relation med borgerne.«

Ifølge Elisabeth Frederiksen er der brug for handling, hvis hjemmeplejen skal kunne levere den pleje, borgerne har behov for.

»Vi har forsøgt at råbe politikerne op i årevis og har hele tiden fået at vide, at det ikke er råd til forbedringer af vores arbejdsmiljø. Det kan være svært for politikerne at forstå, hvorfor vi er så pressede. Men hvis vi skal fortsætte sådan her, går det både ud over os og borgerne. Der skal ske noget nu.«

Fyraftensmøde afslørede frustrationerne

Problemerne blev tydelige på et fyraftensmøde i november, arrangeret af fagforeningen FOA. Omkring 30 medarbejdere deltog for at fortælle om deres oplevelser, og politikere fra kommunalbestyrelsen var også inviteret.

Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Læssøe fra liste T, der deltog i mødet, kalder det et klart opråb.

»Det siger noget, når der kommer så mange medarbejdere en aften. Det gør man ikke, hvis man ikke kærer sig om arbejdspladsen. Der blev tegnet et klart billede af en hverdag, hvor medarbejderne føler sig pressede og har svært ved at give borgerne den pleje, de har brug for,« siger Peter Læssøe.

Han kritiserer desuden processen bag besparelserne, som han mener er gennemført uden nok hensyntagen til medarbejdernes erfaringer.

»Man har kørt besparelserne igennem uden at lytte nok til medarbejderne, og det har skabt store problemer. Det er tydeligt, at der er blevet strammet for meget,« siger han.

Politisk dialog og handling

For at imødekomme medarbejderne har Nicolaj Riber (A), viceborgmester og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, indkaldt til et dialogmøde med hjemmeplejens tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant tirsdag den 3. december.

»Jeg har som udvalgsformand inviteret ledelsen på hjemmeplejen samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til et møde den 3. december. Vi har afsat en time til at holde et dialogmøde, så vi kan få den dialog, der efterspørges. Selvfølgelig skal vi lytte,« siger Nicolaj Riber.

Han fortæller, at kommunen allerede har justeret nogle af de tidsrammer, der er blevet vurderet som for stramme:

»Man har vurderet, at der på enkelte ydelser er blevet strammet for meget, og man er begyndt at rulle nogle af tingene tilbage. Det handler om at finde balancen mellem de vedtagne besparelser og det, der er realistisk.«

Ifølge Nicolaj Riber er det vigtigt at erkende, at forandringer og besparelser kan skabe uro. Han understreger, at kommunikationen mellem ledelsen og medarbejderne fremover skal forbedres:

»Når man laver forandringer og ændrer arbejdsgange, kan det medføre uro, især hvis kommunikationen har været utilstrækkelig. Det skal vi blive bedre til,« siger udvalgsformanden.