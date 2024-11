Rystende forhold i kommunen

Det var rystende læsning i Dragør Nyt sidste uge med hensyn til de uholdbare forhold for hjemmehjælperne og ældre borgere i kommunen (læs indlægget her, red.).

I flere tilfælde er det jo umuligt at overholde de nedsatte tider, og man får ondt af forholdene for medarbejderne i hjemmeplejen, som skal hjælpe os ældre borgere, der i mange år har betalt skat til kommunen.

Jeg mærker selv som ældre borger de forringede forhold og kan for eksempel læse, at et bad nu er nedsat fra 35 minutter til 15 minutter. Man kan jo dårligt nå at få åbnet for det varme vand.

Det er rystende at læse om de uholdbare forhold for hjemmehjælperne, som skal servicere os ældre under et tidsmæssigt voldsomt pres, der giver personalet stress.

Jeg troede naivt, at vi ved sidste kommunalvalg fik valgt en ny borgmester, der ville forbedre forholdene for os ældre borgere, som udgør en stor del af borgerne i kommunen, men det modsatte er sket. Rystende.

Der er kommunalvalg næste år, og jeg ved allerede nu, hvem jeg ikke vil sætte mit kryds ud for.

Med venlig hilsen

Steen Lund