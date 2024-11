Tidsrejsen 2: »En actionpræget Romeo og Julie-fortælling«

Lars Knutzon, Bebiane Ivalo Kreutzmann og Kurt Ravn vender alle tilbage i Tidsrejsen 2. Foto: Freja Bundvad.

Nu er der ikke længe til, at Tidsrejsen 2, årets DR-julekalender, løber over skærmen. I december får hele Danmark altså igen lov til at se med, når der rejses frem og tilbage i tiden med Dragør som udgangspunkt.

På et pressemøde i DR Byen den 6. november fortalte DRs dramachef, Henriette Marienlund, og julekalenderens forfatter, Poul Berg, om den kommende julekalender.

Dramachefen lagde ud med at fortælle, at DR egentlig ikke har tradition for at lave flere sæsoner af en julekalender, men at hun alligevel er stolt af endnu en gang at kunne byde velkommen til universet i Tidsrejsen.

Gensyn med Sofie

Tidsrejsen 2 foregår som udgangspunkt i Dragør i 2024, men i løbet af de 24 afsnit bliver der både rejst frem til år 2054 og helt tilbage til middelalderen.

Forfatter Poul Berg havde kun én betænkelighed ved at skulle lave en opfølger til Tidsrejsen, der blev sendt tilbage i 2014:

»Sofie er hele omdrejningspunktet for Tidsrejsens univers, så vi var nødt til at have hende med igen,« lød det på pressemødet.

Sofie er navnet på hovedrolleindehaveren i den første julekalender: en videnskabsinteresseret pige, der opdager sin farfars gamle tidsmaskine. Hun er spillet af Bebiane Ivalo Kreutzmann, der til forfatterens glæde takkede ja til at genbesøge universet.

I årets julekalender er Sofie blevet voksen og lever en lidt afsondret tilværelse i Dragør og arbejder som lærervikar på Dragør Skole. I al hemmelighed bruger hun tidsrejseteknologien til at rejse tilbage i tiden og foregribe ulykker i lokalsamfundet.

Ikke en tragedie

Hovedrollerne i Tidsrejsen 2 spilles af de to 14-årige skuespillere Lærke Krabbe de Waal og Frederik Thoft. De spiller klassekammeraterne Holly og Romeo, der begiver sig ud på et hæsblæsende juleeventyr i fortid, nutid og fremtid.

»Vi har skruet op for spændingen denne gang, og når det nu handler om rejser frem og tilbage i tiden, skal man måske holde tungen lige i munden. Man skal i hvert fald ikke springe for mange afsnit over,« fortalte Poul Berg på pressemødet.

Ifølge ham er julekalenderen en actionpræget Romeo og Julie-fortælling.

»Men jeg tør godt afsløre, at det ikke ender som den oprindelige Romeo og Julie-tragedie,« tilføjede han.

På rollelisten finder man blandt andet navne som Lise Baastrup, Kurt Ravn, Lars Knutzon og Michelle Bjørn-Andersen.