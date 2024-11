Huse på pæle og julegaver leveret af droner: Den bedste fremtidskunst er fundet

De fire drenge fra 5.c på Nordstrandskolen kalder sig for »den kreative gruppe«. Foto: Jerrik Walløe.

Lørdag eftermiddag blev vinderne af skolernes fremtidskunstkonkurrence fundet. Elever fra i alt ti klasser fra Nordstrandskolen og Dragør Skole har de seneste uger arbejdet med at lave kunstværker, der forestiller deres tanker og ideer om julen i Dragør, som den ser ud om 50 år.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) annoncerede vinderværkerne i forbindelse med juletræstændingen i den gamle bydel lørdag den 23. november.

Fra indskolingen vandt 3.b på Dragør Skole, der i samlet flok havde lavet et kunstværk, der forestiller huse på pæle og Dragørs gamle bydel inde i en glaskuppel med vand omkring.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Repræsentanter fra 3.b tog imod præmiechecken på 500 kroner. Foto: Malin Lindeblad Kadijevic.

Inkorporeret i kunstværket var en QR-kode til en stopmotion-film, der med legoklodser demonstrerer, hvordan vandet i al hast stiger op fra havnen og oversvømmer byen, så Dragør-borgere må lade flæskestegen stå og redde hinanden fra vandmasserne.

Mellemtrinnets vindere var en gruppe bestående af Otto, Sixten, Mads O. og Constantin fra 5.c på Nordstrandskolen. Deres kunstværk Pakke Expressen forestiller et fremtidigt julegaveleveringssystem, hvor droner – udstyret med julelys – overtager julemandens rolle.

Drengene forestiller sig en verden om 50 år, hvor gaver leveres via droner udleveret af Skat. For at bevare julestemningen er dronerne pyntet med julelys og har kraftige batterier, der gør det muligt at flyve langt.

De to vindende kunstværker er nu udstillet på julemarkedet i butiksvinduet på Badstuevælen 2 A.

Kunstværket blev skabt af genbrugsmaterialer, herunder pap, toiletruller, maling og lys. Foto: Jerrik Walløe.