Hvad er Flyverskjul?

Her er en oversigt over flyverskjulene, der var placeret på Amager syd og forbundet med lufthavnen. Et af dem var placeret i lergravene vest for Store Magleby. Kort: Historisk Arkiv Dragør.

Hvis man kigger på Google Maps over Store Magleby og Dragør, falder man over stedbetegnelsen Flyverskjul. Markeret ud for en sti fra en grusvej, der forbinder Englodsvej og Tømmerupvej (adressen er Brydevej 8). Et tætbevokset, grønt område lige op ad lufthavnen. Men hvad i alverden er Flyverskjul for et sted?

Faktisk er Flyverskjul ikke bare ét sted. Under Anden Verdenskrig var der adskillige flyverskjul her i området. Tyskerne havde placeret mange fly i lufthavnen, men for at højne sikkerheden placerede man også flere rundt omkring i såkaldte flyverskjul: altså skjul for flyvemaskiner, der ofte bestod af høje eller volde, som beskyttede parkerede fly. Flyverskjulene var forbundet med en lang betonbane, så flyene kunne transporteres frem og tilbage mellem lufthavnen.

Og netop dér, hvor Flyverskjul er markeret, lå der nogle lergrave, som passede godt til flyverskjul. Ifølge Historisk Arkiv Dragør er der stadig enkelte rester af betonrullebanerne i lergravene vest for Store Magleby – men de vil nok være svære at finde, fordi der er så tætbevokset i dag.

Selvom flyverskjulene var ment som en ekstra sikkerhed, var der også flere af tyskernes fly, som blev udsat for sabotage og sprunget i luften, mens de stod skjult her. Det gav nogle gigantiske brag, der rystede alle de omkringliggende gårde, og flere år senere kunne man finde forvredet metal i området.

Foto fra Flyverskjul omkring 1945. Foto: Historisk Arkiv Dragør.