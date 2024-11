Naturnationalpark mellem Islands Brygge og Dragør

Kalvebod Fælled skal omdannes til naturnationalpark. Foto: Freja Bundvad.

Regeringen, SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har mandag den 18. november indgået en politisk rammeaftale som en del af Den Grønne Trepart. Aftalen sikrer en investering på cirka 43 milliarder kroner, der skal finansiere en omfattende omlægning af Danmarks arealer.

En del af aftalen går ud på, at Kalvebod Fælled, der ligger mellem København og Dragør, skal omdannes til en bynær naturnationalpark, der skal bringe vild natur tættere på beboere og besøgende i hovedstadsområdet.

Vild natur og urørt skov

Planen er ifølge rammeaftalen, at der i naturnationalparken skal udsættes naturlige græssere som kvæg og eventuelt heste, som skal hjælpe med at opretholde en varieret natur. Dyrene vil ikke blive tilskudsfodret, og deres antal tilpasses efter fødeudbuddet, der varierer med årstiderne. Området vil samtidig blive påvirket af de naturlige oversvømmelser om vinteren, hvilket reducerer arealet for dyrene i visse perioder.

Aftalen afsætter i alt 86 millioner kroner frem mod 2030 til projektet, der også omfatter endnu en ny naturnationalpark et andet sted i Danmark. Fra 2031 kræver projekterne en årlig finansiering på cirka 15 millioner kroner, som aftalepartierne har forpligtet sig til at finde løsninger på.

Den Grønne Trepartsaftale 2024, som blev indgået i sommer mellem regeringen, erhvervslivet og miljøorganisationer, omfatter store ambitioner om naturbeskyttelse, herunder oprettelsen af i alt 21 naturnationalparker i Danmark.

Samtidig skal cirka ti procent af Danmarks areal omlægges til natur og skov inden 2045, blandt andet med 250.000 hektar ny skov og 100.000 hektar urørt skov.

Kommunernes rolle er uvis

Kalvebod Fælled er en del af Naturpark Amager, der strækker sig fra Islands Brygge til Sydstranden. Naturpark Amager er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn.

Når Kalvebod Fælled skal omdannes til naturnationalpark, er det endnu uvist, hvilken rolle kommunerne kommer til at spille.

»Det er jo helt nyt, så vi ved ikke så meget endnu. Men vi glæder os til at blive klogere,« udtaler Jesper Horn Larsen, centerchef for Plan, Teknik og Erhverv i Dragør Kommune.