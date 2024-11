Nu forbedrer vi daginstitutionen Sølyst

På Økonomiudvalgets møde i sidste uge behandlede vi sagen om bedre vilkår for daginstitutionen Sølyst – dels i form af renovering og dels etablering af flere dagtilbudspladser. Det er en rigtig god løsning og en væsentlig forbedring for Søvangs børnefamilier.

Hvorfor har vi fået denne mulighed?

Da vi vedtog budgettet for 2023 og for 2024 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre, blev der besluttet to ting, som har betydning for Sølyst. Det ene var, at UngDragør fremadrettet skal samle deres klubtilbud til Dragørs unge, og det andet var, at vi afsatte tre en halv million kroner til Sølysts fysiske rammer.

Dermed er der skabt mulighed for både at forbedre forholdende samtidig med, at der kan skabes flere pladser.

Hvad bliver renoveret?

Renoveringen af Sølyst tager udgangspunkt i flere ting: Der kommer bedre toiletforhold, og der skabes bedre køkkenfaciliteter, så der kommer et produktionskøkken. Ligeledes etableres ordentlige krybberum, og både garderober og fællesrum skal gentænkes.

Hvor mange flere pladser kommer der?

Samtidig vil der ved forbedringerne være mulighed for at skabe flere pladser i vuggestue og børnehave. Det er vigtigt for os, da det vil give langt flere familier i Søvang mulighed for at få passet deres børn i nærområdet. I dag er der familier, der har børn uden for Sølyst, fordi der ikke har været ledige pladser.

I fremtiden skal vi sikre, at de børn, der skal starte i institution, kan få tilbud om en plads i Søvang, hvis forældrene ønsker det. Derfor er vi glade for, at vi kan skabe flere pladser, og det forventes, at vi på nuværende tidspunkt kan skabe omkring 18 ekstra pladser.

Den videre proces

Et flertal i Økonomiudvalget har godkendt, at pengene nu frigives. Det sker på baggrund af budgetaftalen for 2023. Dernæst skal sagen endelig besluttes i denne uge på kommunalbestyrelsens møde.

Da sagen i denne måned blev behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde, stemte liste T imod forbedringerne. På Økonomiudvalgets møde i torsdags valgte liste T at undlade at tage stilling til sagen. Og når vi behandler sagen i denne uge, håber vi, at liste T vælger at stemme for sagen, så det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag sagen. Alt andet vil være ærgerligt, når det handler om at forbedre vilkårene for børnefamilier i Søvang.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmester

Mia Tang, Martin Wood Petersen, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe

Den konservative byrådsgruppe