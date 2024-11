29 ud af 30 grundejerforeninger står sammen

Fra lufthavnen nord for Dragør, hele vejen rundt om byen og ned forbi Aflandshage og Sydvestpynten er kystsikringen absolut mangelfuld. Det mener 29 ud af 30 grundejerforeninger langs kysten, der netop har sendt et fælles opråb til Transportministeriet og dermed alle de relevante politiske ordførere på Christiansborg.

»Vi forsøger med dette at sætte det menneskelige aspekt i fokus, idet den langstrakte sagsbehandling vækker en stadigt stigende bekymring over for grundejerne, som hver dag lever med bekymringen om en kommende stormflod,« forklarer Lasse E. Hvidman, der er formand for Grundejerforeningen Søvang.

Dragør Nyt har tidligere beskrevet, hvordan Lasse E. Hvidman stillede sig i spidsen for, at grundejerforeningerne skulle samle sig om at gøre opmærksom på, hvor meget frygten for, at digerne ikke holder, fylder i hverdagen for de mange borgere i Dragør Kommune, der bor langs kysten. Og opbakningen blandt grundejerforeningerne har altså været overvældende.

Dragør har været ramt af stormflod to gange inden for de sidste to år, og bekymringen fylder i hverdagen. Foto: Torben Stender.

Finansiering vækker bekymring

Udover at kritisere den langstrakte proces omkring kystsikringen peger grundejerforeningerne i deres skriftlige opråb også på en række bekymringer i forhold til det resultat, den statslige arbejdsgruppe, som ser på kystsikringen, kommer med omkring årsskiftet:

»Vi mener overordnet som grundejerforeninger, at kystsikring ikke udelukkende er et kommunalt anliggende, men at det bør være et statsligt anliggende, idet Danmark er præget af mange kilometer kyststrækning i en relativ lav topografi, og en oversvømmelse ved en stormflod angår derfor os alle,« skriver grundejerforeningerne og fortsætter:

»For Dragør specifikt vil vi ved en nultolerance-løsning som foreslået i delrapport 2 skulle finansiere et voldsomt beløb på to en halv milliard kroner, hvilket selv med tilskud fra samtlige af Dragørs beboere er urealistisk højt, idet kyststrækningen udgør 13 kilometer, og vi kun er 14.500 borgere til at dække udgiften. Hvis man så ovenikøbet arbejder ud fra det nuværende nytteprincip, bliver dette kun yderligere urealistisk.«

De 30 grundejerforeninger peger derfor på – i tråd med det pres, borgmester Kenneth Gøtterup har lagt i forhold til den statslige arbejdsgruppe – at der skal findes en finansieringsmodel med statslige tilskud. Og at man må kunne starte med nogle lavere sikringsniveauer for bystrækninger, som der så kan bygges ovenpå over tid.

Kæmpe usikkerhed i hverdagen

Den vigtigste appel i opråbet går dog på det menneskelige aspekt i kystsikringen og viser, at der er en meget stor interesse for, at Christiansborg-politikerne får speedet processen op og ikke spænder ben med lange godkendelsesprocesser, inden man kan gå i gang med kystsikringen.

»Alt imens den statslige arbejdsgruppe undersøger, diskuterer og behandler sagen, så er der en stor gruppe beboere, som hver dag går med usikkerheden om, hvornår den næste stormflod rammer og derved bliver gjort hjemløse. Vi har siden 2017 været ramt af stormflod tre gange, heraf to gange inden for de seneste to år. Ved oktoberstormen 2023 var der desværre beboere tættest på Sydvestpynten, som trods en fin indsats fra beredskabsstyrelsen ikke kom godt igennem, og både marker og huse blev oversvømmet. Det er naturligt, at staten naturligvis ønsker at beskytte kritisk infrastruktur, da en oversvømmelse af disse vil udgøre en signifikant udgift samt kraftig indvirkning på danskernes hverdag. Vi ønsker dog samtidig at påpege, at oversvømmelse af vores hjem også vil medføre en udgift i milliardklassen, såfremt der ikke bliver foranstaltet den nødvendige beskyttelse,« skriver gruppen, der håber, at alle relevante ordførere og myndigheder vil tage opråbet alvorligt.