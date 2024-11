Syv Dragør-borgere skal bidrage til værftsgrundens fremtid

I sidste måned blev alle kommunalbestyrelsens partier enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udtænke store fremtidsplaner for den gamle værftsgrund. Nu har Økonomiudvalget godkendt kommissoriet for gruppen, så alt skulle være klappet og klart til, at arbejdsgruppen kan igangsætte arbejdet til januar og være færdig med et oplæg inden for 6 til 12 måneder. Sådan lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C) som formand for Økonomiudvalget:

»På decembermødet udpeger vi dem, der skal sidde i arbejdsgruppen. I kommissoriet står der, at der maksimalt må være syv deltagere. Men vi er alle enige om, at vi inden da skal sætte os sammen på tværs af alle partier og blive enige om, hvordan vi udpeger. Det kan ske på to måder. Vi kan være enige om alle, der skal ind. Eller også får alle partier tildelt et antal pladser, man så kan udpege til,« forklarer han.



I kommissoriet står der i øvrigt, at opgaven består af fire dele:

Fremlægge en hovedidé til udvikling af værftsgrunden med fokus på fællesskaber for borgerne, havnerelaterede aktiviteter, som understøtter en aktiv havn, og erhvervsmæssige tiltag. Vurdering af muligheder i forhold til bygningens nuværende stand og forurening, eller om der er behov for nyt byggeri. Afklaring af de planmæssige bindinger og håndtering af dem. Beskrive en mulig organisering og eventuel drift, finansiering og den videre proces.