Årets julekalender er optaget i Dragør

De to 14-årige skuespillere Lærke Krabbe De Waal og Frederik Thoft spiller over for Bebiane Ivalo Kreutzmann, der havde hovedrollen i den første Tidsrejsen-julekalender. Foto: Freja Bundvad.

Denne artikel er skrevet af Dragør Nyts børnereporter Laura Videbæk på 13 år, der selv har stået for både interview og tekst.

Årets julekalender hedder Tidsrejsen 2, og Dragør spiller en hovedrolle. Handlingen foregår nemlig i Dragør. Tidsrejsen 2 er en efterfølger til Tidsrejsen, som blev vist første gang i 2014. Hovedpersonerne i årets julekalender er Romeo og Holly, der begge er 13 år.

Romeo tror, at tidsrejser tidligere har fundet sted i Dragør. Sammen med sin nye klassekammerat Holly prøver de at lede efter Romeos ukendte far i en anden tid.

Rollerne som Romeo og Holly bliver selvfølgelig ikke spillet af voksne. Det er derimod to børneskuespillere, som hedder Frederik Thoft og Lærke Krabbe De Waal, der begge er 14 år.

Dem var jeg ude og interviewe til et pressemøde i DR Byen. Vi fik en snak om både Dragør og det med at være børneskuespiller i en julekalender.

Det var en virkelig sjov oplevelse for mig (til venstre) at interviewe skuespillerne i DR Byen. Foto: Freja Bundvad.

Frederik og Lærke synes begge, at Dragør er en megafed by og megahyggelig. Lærke synes især, at havnen er et hyggeligt sted, mens Frederik bedre kan lide julemarkedet, som han kalder et helt perfekt sted.

Drømmen om at blive skuespiller

Både Frederik og Lærke drømmer om at blive skuespillere som voksne. Det startede for dem begge, da de var helt små. Lærke startede til teater og blev fanget af det, mens det startede for Frederik, efter at han havde set julekalenderen Theo og den magiske talisman.

Theo og den magiske talisman er også begge skuespilleres yndlingsjulekalender – i hvert fald indtil nu. Men som Lærke siger:

»Nu er det selvfølgelig Tidsrejsen 2.«

Frederik og Lærke fik rollerne i Tidsrejsen 2 på samme måde:

»Jeg så et opslag, hvor der stod, at de manglede nogle børneskuespillere til en julekalender, og så sendte jeg en kort video ind, hvor jeg bagefter fik at vide, at jeg skulle til en casting. Jeg tror, at jeg var til omkring tre til fire castings, og så fik jeg til sidst at vide, hvad jeg skulle spille,« siger Frederik.

Lærke fortæller, at hendes far så det samme opslag, og at hun var til nogle castings. Hun fortæller, at ved den tredje casting var hun og Frederik sammen. Og til sidst fik hun så at vide, at hun kom med.

Der er både sjove og svære ting ved at være børneskuespiller. Lærke synes, at det sjoveste er at møde alle mulige spændende mennesker og se, hvordan ting fungerer på et filmset, mens Frederik siger:

»Jeg syntes, at det er svært at vælge, hvad der er det sjoveste, men det er nok bare skuespillet. Jeg elsker at lave skuespil.«

Lange optagedage

Det er ikke alt ved livet som børneskuespiller, der er lige let.

»Det er det med, at man ser sig selv på kamera hele tiden, at man lige husker at smile og så videre. Det har været svært,« fortæller Lærke.

For Frederik var det sværeste, når man skulle tidligt op, for nogle optagelser startede tidligt, og der var sminke inden.

Både Frederik og Lærke kommer til at savne nogle ting, nu hvor julekalenderen er filmet færdig. Frederik kommer helt klart til at savne alle menneskerne, som han har lært at kende, og som han er blevet tæt med.

»Det bliver svært at sige farvel til dem,« siger Frederik. Det er Lærke helt enig i.

Fra ukendt til kendt

Inden interviewet sluttede, hørte jeg Frederik og Lærkes tanker om, hvordan det mon bliver at gå fra at være ukendt den 30. november til at blive kendt fra den 1. december.

Frederik er mere spændt end nervøs:

»Jeg er meget spændt på, hvordan folk vil reagere, når man går ude i offentligheden. Men jeg synes, at vi er ret godt forberedte på, hvordan det føles,« siger han.

Lærke er i tvivl om, om hun mon bliver stoppet på gaden.

»Jeg ved ikke, hvor mange der egentlig kan genkende mig. Der er gået ret lang tid, siden julekalenderen blev optaget, og jeg ser jo ældre ud i dag,« siger hun.

Derefter sluttede interviewet, og det samme gjorde en vildt fed dag i DR Byen, hvor jeg også fik lidt mere at vide om, hvad der sker senere i julekalenderen, men det er en hemmelighed lidt endnu.