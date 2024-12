»Det nytter ikke at squeeze – vi skal investere«

Peter Læssøe fra Liste T. Foto: Mikkel Vang.

Peter Læssøe banker ofte hårdt i bordet med pegefingeren. Ikke aggressivt. Han smiler skævt, imens han gør det. Men han vil gerne understrege sin pointe og sit engagement i Dragør. »Kom nu i gang,« efterfølger han det som oftest med.

Dragør Nyt møder ham i hans hjem i Dragør. Svigerfars gamle murmestervilla. Indfødt Dragør-borger er han ikke. Men det er hans kone, Line. Og parret har boet sammen i byen siden 1997. Så Peter Læssøe føler, at han har Dragør helt ind under huden. Den helt konkrete grund til, at han meldte sig ind i liste T, var dog, at han sammen med sine tenniskammerater ikke ville finde sig i, at den daværende borgmester ikke ville godkende de visionære tegninger, de selv mente, at de havde for en ny bordtennis-, squash- og tennishal. Peter Læssøes livslange fritidsinteresse blev altså til et engagement i lokalpolitik. For han ville ikke give op uden kamp.

Siden 2010 har han så siddet i kommunalbestyrelsen. Og som samtalen skrider frem, er det tydeligt, at der stadig er masser af kampgejst i ham. Han har respekt for, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer på hver deres måde har borgernes bedste for øje, han er bare ofte uenig med dem. Og det står ham mere frit for at mene, eftersom han ikke har en Christiansborg-ideologi eller et gammelt partibagland at tage hensyn til – omend liste T dog heller ikke er helt ungt længere med cirka 60 år på bagen i Dragør.

»Min største anke mod borgmesteren og de konservative er nok, at de altid prioriterer at have penge i kassen i stedet for at udmønte borgernes penge i fremtidige investeringer, der gavner byen og borgerne. Og jeg mener simpelthen, at det er uambitiøst og uhensigtsmæssigt, at vi sidder og ser på forventede driftsoverskud på 100 millioner kroner, som ryger i banken, samtidig med at vi går og squeezer alle,« lyder det fra Peter Læssøe, mens pegefingeren hamrer ned i bordet igen.

Firetrinsmodellen får ham til at se rødt

Firetrinsmodellen og den såkaldte Dragør-model – begge økonomiske styringsredskaber, som borgmester Kenneth Gøtterup har indført – får Peter Læssøe, der i parentes bemærket er uddannet økonom og har en baggrund i den finansielle sektor, til at se rødt. Han forstår trangen til at have styr på pengesagerne. Ikke mindst med Dragør Kommunes tumultariske økonomiske historie in mente. Men han mener bare, at tilgangen med, at pengene altid skal findes inden for området, når nogen er gået over budget, er helt forkert.

»Jeg tror fundamentalt på, at alle områder er styrbare. Men så er der områder som specialskoler, arbejdsløshed, førtidspension og integration, der er svært styrbare. Heldigvis er disse områder ikke direkte afhængige af hinanden. Der vil normalt ikke være negativ udvikling på alle områder. Så jeg mener grundlæggende, at hvis man har en grundig månedsrapportering af økonomien, så kan man følge med, og man kan styre det uden brug af firetrinsraketter. For når man har 50 millioner kroner i gennemsnitlig likviditet, kan man hente ekstraordinære udsving her i stedet for at skulle tilpasse og squeeze sig til det,« siger Peter Læssøe.

Dragør skal holde på medarbejderne

Han mener, at når man som Dragør Kommune kan bryste sig af gode børnehaver, skoler og institutioner i det hele taget, så bliver en af de vigtigste fokusområder at sikre et godt arbejdsmiljø og en god trivsel for medarbejderne.

»Vores kritiske masse er vores dygtige medarbejdere. Og så nytter det ikke noget at squeeze på alle parametre, så de søger væk fra os. For det går jo ud over servicen og trivslen for vores børn, unge og ældre. Enggården er et godt eksempel. Der har man squeezet det hele alt for meget. Man har bedt den stakkels leder om at blive ved med at finde besparelser. Og nu har han sagt farvel. Det er en ond spiral med den slags økonomistyring,« siger han.

Han mener i den sammenhæng heller ikke, at man skal sidde og vente på analyser af arbejdsgange og kvalitet på Enggården.

»Der er for få ressourcer. Der skal derfor flere ressourcer til. Det er en stensikker konklusion på den analyse. Så kom nu i gang,« siger Peter Læssøe.

Villighed til investeringer er lille

Liste T sad udenfor i de netop overståede budgetforhandlinger, og Peter Læssøe har derfor slet ikke lyst til at forholde sig til flertallets budget for 2025–2028. Liste T har i stedet fremlagt deres eget budget. Et budget, hvor der er fokus på investeringer og flere ressourcer til blandt andet skolerne og ældreområdet. Et budget, som vil hente flere penge hjem på blandt andet salg af pavilloner ved Hollænderhallen og Rødtjørnen, hjemtagelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning og ikke mindst flytning af hjemmeplejen til Enggården.

»Når det var et ultimativt krav fra A, C og V, at vi skulle nikke til firetrinsraketten for at være med i budgetforhandlingerne, så var det ret nemt at sige nej til. Det var jo det samme som at smide os ud af forhandlingerne,« siger Peter Læssøe og vender tilbage til, at forskellen på liste T og flertallet er holdningen til investeringer.

»Flertallet har valgt, at man ikke vil flytte hjemmeplejen til Enggården og sikre det faglige fællesskab og den højnede trivsel, det ville give, hvis de sad tæt sammen. Flertallet har valgt ikke at gå videre med et nyt bibliotek og lukke det i Hollænderhallen, som fungerede så godt for handicappede og børnefamilier. Flertallet har valgt at skære i Hollænderhallen generelt. Villigheden til at lukke ned er altså stor, men villigheden til at lave investeringer og forståelsen for, at investeringer er nødvendige for at sikre en bedre og ofte billigere drift i fremtiden, er meget lille,« siger han.

Så gerne flere anlægsinvesteringer

Også på anlægsområdet mener Peter Læssøe, at der er behov for helt nye tankestrømme. Faktisk siger han, at det er direkte tåbeligt, at kommunen ikke altid får udmøntet de midler, der er i anlægsrammen.

»Kommunens tildeling af anlægsramme (som fastlægges i KL og Finansministeriets økonomiaftale, red.) afhænger af, hvad du bruger. Så fordi Dragør ikke har udnyttet rammen, betød det, at Dragør fik en million mindre i anlægsramme denne gang. Og vi har jo masser af anlægsprojekter, vi kunne sætte i gang. Vi kunne flytte hjemmeplejen. Vi kunne investere i Krudthus 2. Det ville være oplagt. Se nu at komme i gang,« opfordrer Peter Læssøe igen.

Han peger igen på, hvordan han mener, at investeringer kan give en positiv sneboldeffekt.

»Hvis vi flyttede hjemmeplejen til Enggården, kunne der blive plads til et lægehus på Wiedergården. Her kunne lægerne få et fagligt fællesskab med fysioterapeuterne og ergoterapeuterne. Man kan altså løse forskellige problematikker på én gang. Det er fremsynet,« siger han.

Peter Læssøe så også gerne langt flere investeringer i Hollænderhallen og ikke mindst visioner for den.

»Hvis vi bestemte, ville vi gå i gang med Hollænderhallen. Det er da fint at lægge asfalt på, så det står friskt frem til kommunalvalget. Men jeg ville investere i at udvikle stueetagen og så se at komme i gang med grusbanen, der stadig står som en byggeplads, men som både boldklubben og rugbyklubben kunne få stor gavn af,« siger Peter Læssøe.

Blodet koger over Erhvervsområde Nord

Peter Læssøe er bevidst om, at hans ord kan lyde hårde. Men han understreger, at hans blod kommer i kog, fordi han brænder sådan for Dragør. Den trommende pegefinger og det kogende blod kommer også i spil, når talen falder på Erhvervsområde Nord.

»Her vælger Kenneth Gøtterup at gå ind i et projekt og sige, at det ikke skal koste kommunen penge. Derfor skal grundejerne selv komme med en developer og investor. Kommunalbestyrelsen har simpelthen ikke taget styring på projektet. Og så ender det med, at vi sidder med sådan et projekt som Mileways,« siger Peter Læssøe.

At kommunalbestyrelsen takkede nej til forslaget om de to store haller, der blev fremlagt i første omgang, var ikke nok, mener han.

»At de undlader at lukke projektet helt ned, gør, at borgerne bliver urolige. Og den panik og den heftige debat, der har været, tildeler jeg altså borgmesteren æren for. Det er det, man kalder en selvhenter,« lyder det fra Peter Læssøe, der slet ikke er sikker på, at der er behov for et stort nyt erhvervsområde. Han mener, at der grundlæggende mangler en behovsanalyse i forhold til erhvervsudviklingen og beregninger på, hvad det vil koste kommunen at etablere området.

»I liste T tror vi i hvert fald ikke på, at der er et behov for, at hele arealet udnyttes. Det skal køres i etaper, efterhånden som behovet opstår. Vi ser også mulighed for sammen med lufthavnen at bruge en del af arealet til parkeringspladser for biler og cykler, så man kunne lægge en station der for en førerløs bus, der kunne køre ude langs kysten,« siger han.

Den førerløse bus er i øvrigt liste T’s bedste bud på, hvordan den offentlige transport i Dragør kunne blive bedre.

»Udnyttelsen af kystvejen er den bedste løsning. Og så kan vi koble det på en bus, der kan køre rundt i Dragør. Hvis vi gennemtænker det, kan vi selv drive den i kommunen og styre den via en app, så borgerne selv kan booke, og bussen kun kører, når behovet er der,« siger Peter Læssøe.

Frivillige skal have mere opbakning

Idéer og visioner lader det ikke til, at han løber tør for. Heller ikke, når det kommer til idræts- og fritidslivet i Dragør, som han mener har brug for meget mere opbakning fra kommunens side.

»Vi har et fantastisk idræts- og fritidsliv i Dragør. Men igen mangler der investeringer. Grusbanen, jeg har nævnt. En stikhal til Hollænderhallen. Og ja, så manglede der pludselig lys i Hollænderhallen. Det er grotesk. Men hvis alle ledere er tvunget til at have det blik på det, at der vanker, hvis de bruger for mange penge, så tør du jo til sidst ikke bruge nogen penge. Det er det mest ærgerlige ved firetrinsmodellen,« siger Peter Læssøe.

Samme anke har han i forhold til, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ville donere de sidste penge, der mangler til at etablere en ny skaterpark på havnen: »Det kunne være et kæmpe aktiv for de unge, hvis de får den her skaterbane. Vi tog fejl i liste T, da vi for ti til 15 år siden kæmpede imod legepladsen på havnen. For den er blevet en stor succes. Og nu mener vi, at vi skal have den skaterbane så hurtigt som muligt. Jeg mener simpelthen også, at man skal honorere det, når en gruppe frivillige har gjort et kæmpe stykke arbejde og så lige mangler det sidste,« siger han.

Hvis det stod til Peter Læssøe, skulle man som frivillig kunne regne med at få den sidste tredjedel, hvis man har beskrevet et godt og vigtigt projekt og samtidig har fået skrabet to tredjedel af udgiften ind selv fra sponsorer og arrangementer.

»Kontrasten til, at der en dag i 2024 var 200 millioner kroner i kassen, mens en gruppe frivillige med et godt projekt ikke kan få 100.000 – lige der bliver jeg sur. Det, synes jeg, er uforskammet,« siger han.

Et nyt byrum skal skabes

Havnen er i øvrigt et hjertebarn for Peter Læssøe. Han elsker miljøet, kulturarven og ikke mindst alle de muligheder, han ser i området.

»Vi skal have et byrum, der forlænger Kongevejen ned i havnen. Jeg har en stærk trang til at invitere Gehl Architects til at komme med deres bud, fordi de har nogle evner til at skabe byrum, hvor folk gerne vil være,« lyder det fra Peter Læssøe.

Han så også gerne, at den sidste hal, som bådeværftet har tilladelse til at bygge, bliver et åbent miljø, der kan binde havnen sammen med området op mod legepladsen, lystbådehavnen og den nye skaterbane, han drømmer om.

»Vi kunne også sagtens rense op, så vi kunne lave flere bådepladser i lystbådehavnen. Det ville give flere gæster, og vores forretninger kunne tjene flere penge. Men lige nu går vi bare og venter på det rigtige projekt. Hvorfor ikke bare komme i gang?« spørger Peter Læssøe.

Gambling med kystsikringen

På begge sider af havnen ligger der diger. Og er der ét område, Peter Læssøe også gerne vil i gang med, er det kystsikringen. Han mener ikke, at man skal afvente, at der sker noget fra statslig side, selvom der kommer en endelig rapport fra statens kystsikringsarbejdsgrupper ved årsskiftet.

»Helt overordnet kan man sige, at lige nu gambler borgmesteren med Dragørs kystsikring. For os er det helt oplagt, at vi skal køre videre med vores eget projekt, og at vi skal se at komme i gang,« siger han.

Han tror ikke på, at staten vil finansiere diger hele vejen uden om Dragør, fordi man kan sikre lufthavnen og København uden at inddrage hele Dragør.

»Men det er da uomtvisteligt med det tryk, der er fra samtlige kommuner, at staten bliver nødt til at finde nogle penge frem. Om det så bliver en løsning, hvor staten betaler en tredjedel, eller det bliver noget med ydelserne på lånene, det ved vi jo ikke endnu. Men for os er det en gambling lige nu,« siger Peter Læssøe.

Han mener, at det eneste rigtige er at arbejde videre på Dragørs velbeskrevne digeløsninger i samarbejde med lufthavnen og Sund og Bælt, som kommer til at lave dele af statens projekt.

»Men for os er det vigtigt at lave en løsning, der duer på 50–75-årig sigt og derefter kan udvides og hæves,« siger Peter Læssøe. Og så mener han, at man skal tænke ind i projektet, hvordan nogle større ydre diger faktisk også kan berige udsigt og naturoplevelser og sikre, at man kan håndtere større regnvandsmængder.

Gør naturen sjov og tilgængelig

Når vi er ved naturen, understreger Peter Læssøe, at natur og biodiversitet står højt på hans dagsorden. Og han er meget glad for, at der nu – i samarbejde med Naturstyrelsen – bliver etableret bynær skov i Dragør. I liste T’s eget budgetforslag er der derudover afsat penge til skolehaver – hvilket listen mener, at Kirkevej 56 vil være et oplagt sted for. Generelt vil liste T gerne hive flere områder ud af landbrugsproduktion og lade det stå til og udvikle sig.

»Man skal gøre det lidt sjovt. Nu har vi jo fået lavet den her rute, hvor der står skilte ved træerne, der fortæller en historie. Det kunne vi godt gøre noget mere af,« siger Peter Læssøe, der også peger på, at tilgængeligheden til naturen bør øges.

»Når det kommer til strandengene, kunne jeg godt se, at vi kunne få mere ud af dem. Selvom der er fredet, burde det være muligt, at man kunne lave en sti på brædder, så handicappede og rullestolsbrugere også kan komme ud og nyde strandengene. Bedre adgang til herlighederne ville være et kæmpe aktiv for os alle sammen,« siger han.

På naturområdet synes han dog, at der er et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, og at mange af generationer af politikere før ham har været gode til at passe på Dragør.

»Det er lykkedes at beskytte det åbne land. Heldigvis har dem før os også beskyttet naturen og kulturarven,« siger Peter Læssøe.

Valgsommerfugle

Trods det mener han ikke, at der er tid til at hvile på laurbærrene. At værne om Dragørs kulturarv er derfor et af de emner, der automatisk dukker op, hvis han mærker efter de kommunalvalgssommerfugle, han godt kan mærke basker rundt i maven på sig selv og resten af kommunalbestyrelsen.

Ud over at man ikke er i tvivl om, at flere investeringer og visioner er en overskrift, der blinker i neon hen over hovedet på ham, tøver han dog ikke med at udpege de to emner, der er og altid vil være de allervigtigste for ham: »Børne- og ungeområdet og vores ældrepleje skal spille. Vi har ingen undskyldninger med den økonomi, vi har lige nu,« slutter han.

Om Peter Læssøe • 64 år.

• Medlem af liste T og har siddet i kommunalbestyrelsen i Dragør siden 2010.

• Født og opvokset i Kastrup, men har boet med sin kone Line i Dragør siden 1997.

• Har sønnen Thor på 26 og datteren Bjørg på 23.

• Uddannet el-ingeniør ved DTU og økonom/HD ved CBS.

• Arbejder som chefkonsulent i Globeteam A/S.

• Spiller tennis og padel i fritiden.

Det talte vi også om Dragør Nyt stiller i denne interviewserie skarpt på partierne i kommunalbestyrelsen gennem en lang samtale med gruppeformændene. Alle politikerne har fået stillet de samme spørgsmål, men det er selvfølgelig forskelligt, hvilke emner de taler mest om. Udover de ting, der fremgår af artiklen, får du her et lille resumé af de emner, Peter Læssøe også svarede på spørgsmål om:



Dragør-modellen

»Jeg ser ingen fordele ved Dragør-modellen overhovedet. Modellen er opfundet til at spare penge. Had er et stærkt ord, men det er tæt på, at jeg hader den model. Den skal dø. Men jeg vil da gerne sige, at det er fint, at vi har fået specialklasserækken. Det er et positivt initiativ, der er kommet ud af det.«



Unge og alkohol

»De unges høje alkoholforbrug er meget komplekst, fordi ansvaret ligger hos du og jeg. Hvordan vi skal vende det, når vi har forældre, der ligger helt i toppen af alkoholforbrug. Det bliver svært. Men vi skal kaste os ud i det med vedvarende oplysning.«



PFAS i Hovedgrøften

»Grundlaget for at sagsøge lufthavnen var ikke tilstrækkeligt. Så nu er det vigtigste at få stoppet tilførslen af PFAS. Jeg har ikke været imponeret af lufthavnen. Og vi skal sikre os, om det er tilstrækkeligt med den rensestation.«



Biblioteket

»Jeg synes, at det var ærgerligt, at man lukkede biblioteket i Hollænderhallen. Og det er en halvfærdig løsning, vi har fået op at stå på Vestgrønningen. Men vi skal gennemføre de forbedringer, der er nødvendige for at sikre bedre handicapadgang. Det bør der være plads til, når vi nu ikke bruger vores anlægsbudget. Så få det nu gjort.«



Ældrereformen

»Man skal give den fuld gas i forhold til de muligheder, reformen giver. For eksempel i forhold til selvstyrende teams. Jeg har stadig den holdning, at ældre, der får hjemmepleje, skal ikke se 12 forskellige medarbejdere. Og vi skal kunne garantere, at vi kan hjælpe folk ud af sengen før klokken 11. Og så videre. Vi er nødt til at sætte os ned og lave nogle minimumskrav. Vi har jo nogle kvalitetskrav, men så må de skærpes, ellers taber vi kampen til private leverandører. Det kan også være fint nok, hvis vi ikke er gode nok til det. Men der er en mulighed nu for at gøre noget, som kan forbedre servicen til de ældre borgere.«



Fritidstilbud til unge

»Vi er glade for UngDragør. Men vi er ikke glade for, at man sparer, samtidig med at man har slået klubben og ungdomsskolen sammen. Vupti, så lukkede man Sølyst. Jeg ser en udvikling af Krudthus 2 i den sammenhæng, så unge fra Søvang kan cykle herhen på vej fra Store Magleby Skole og hjem.«