Dragørs borgere kan melde sig til velfærdspanel

Så er rammerne for den kommende borgersamling i Dragør på plads. Den blev stemt igennem på Økonomiudvalgets møde i sidste uge, men skal formelt også godkendes i kommunalbestyrelsen i denne uge.

Formål, organisering og mandat ligger således klar, så Dragør Kommune kan gå i gang med at sende invitationer ud til alle Dragørs borgere over 16 år. Det sker via e-Boks. Alle kan melde sig til borgersamlingen, der har titlen »Fælles om fremtidens velfærd«, men der bliver trukket lod blandt alle interesserede, så man ender med 36 forskellige borgere, der repræsenterer køn, alder, uddannelse, boform og geografi i Dragør bredt.

Borgersamlingen bliver faciliteret af konsulentvirksomheden We Do Democracy og skal mødes fem gange i perioden marts til juni næste år. Der vil være to hele weekenddage og tre hverdagsaftener. Så de borgere, der melder sig, skal hver regne med at bruge op mod 37 timer på projektet.

Slutresultatet skal være en række anbefalinger til, hvordan kommunalbestyrelsen skal arbejde med velfærd, og hvordan de både værdimæssigt og økonomisk skal prioritere.

Hvordan skal fremtidens velfærd se ud i Dragør? Det har alle borgere nu mulighed for at komme med deres input til, hvis de melder sig til den nye borgersamling. Arkivfoto.

Vi vil have nye stemmer ind

»Det er ikke, fordi vi ikke allerede har borgerinddragelse i Dragør. Det har vi masser af, men det sker ofte i formelle høringer. Her har vi muligheden for at få nye stemmer ind – ikke de traditionelle politiske baglande. Det er utrolig vigtigt i en tid, hvor velfærdsområdet er udfordret. Der er færre penge, men borgernes forventninger stiger,« siger borgmester Kenneth Gøtterup (C) og fortsætter:

»Vi har store forventninger til borgersamlingen. Det kan give os nogle pejlinger på prioriteringer. Vi har givet hinanden et politisk håndslag på, at vi vil det her, og at vi ønsker nye anbefalinger og perspektiver. Hvis det her bliver en succes, kunne det sagtens være vejen frem og være noget, vi kunne bruge fremover på andre områder, hvor der er mange værdier i spil.«

Sydamagerlisten: Spild af tid

Det eneste parti i kommunalbestyrelsen, der ikke bakker op om borgersamlingen, er Sydamagerlisten, der har bedt om at få følgende ført til protokols:

»Det er et forslag, som efter Sydamagerlistens opfattelse er det rene kommunale pengespild og tidsspilde for mange kvalificerede kræfter og samtidig placeret på et tidspunkt, så det kommer til at indgå i valgkampen.«