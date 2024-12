Havslapning får eget toilet

30 års uopsigelighed. Det får Café Havslapning nu et kontrakttilbud på. Og så skal forvaltningen i øvrigt forhandle lejen på plads. Det har Økonomiudvalget netop besluttet.

Samtidig har politikerne givet grønt lys til, at ejeren af Havslapning kan bygge eget toilet i stedet for at skulle henvise kunder til havnens handicaptoiletter. Caféejeren har været træt af at skulle rengøre toiletterne i weekenderne uden for sæsonen og for at skulle betale godt 11.000 kroner om året for brugen af dem.

Men nu har han altså tilladelse til at etablere et toilet i den bagerste del af havnens åbne garage med direkte adgang til cafeen. Cafeen står for byggeriet og betalingen, men kommunen skal selvfølgelig godkende planerne først.

»Da han fik tilladelse til at lave café, var det en tøjbutik, og han kendte jo forholdene. Men stedet har udviklet sig over årene, og han er et aktiv på havnen. Derfor vil vi gerne give ham permanent tilladelse og give ham ordentlige vilkår at drive cafeen på,« lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C) som formand for Økonomiudvalget.