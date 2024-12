Holdet bag Levende Låger er klar til årets første tur. Foto: Torben Stender.

Julestemningen var på sit højeste, da den første byvandring med Levende Låger fandt sted søndag den 1. december.

Omkring 150 forventningsfulde deltagere var samlet på Badstuevælen, hvor tre messingblæsere skabte den rette juleatmosfære.

Tre messingblæsere skabte den rette julestemning, da deltagerne mødtes på Badstuevælen. Foto. Torben Stender.

Efter julemarkedets afslutning klokken 17 bevægede gruppen sig gennem byen og endte ved den del af Wiedersvej, som ligger på i den østlige del af Vestgrønningen. Her bød Eva Twinge deltagerne velkommen ved et hus, der er bygget af hendes forældre, Inger og Henry Knudsen. I dag bor Eva Twinge og hendes mand, Mathias, i huset sammen med parrets hund.

Eva Twinge og hendes mand, Mathias, og parrets hund tager imod på Wiedersvej. Foto: Torben Stender.

Eva Twinge delte en mindeværdig fortælling om forældrenes arbejde med at renovere et hus på hjørnet af Skipperstræde og Bymandsgade i 1960erne. Under arbejdet stødte de på en kampesten så stor, at selv en stenhugger efter flere forsøg måtte opgive at flække den. Det krævede en kranbil fra Falck at flytte stenen, som siden blev placeret ved Dragør Fort – præcis hvor er dog en gåde.

Som afslutning på årets første Levende Låger serverede Eva Twinge hjemmelavede chokoladeovertrukne godter, der blev et populært indslag blandt deltagerne.

Eva Twinge fortæller historien om, da hendes forældre renoverede et hus i 1960erne. Foto: Torben Stender.