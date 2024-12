Det bliver lidt dyrere at få passet børn

Når der bliver færre børn, er der også færre forældre til at betale for daginstitutionerne. Samtidig er driftsudgifterne også steget, og derfor bliver taksterne på dagtilbudsområdet hævet lidt på alle områder i 2025. Der er dog tale om små stigninger i børnehaverne og vuggestuerne.

Forældrenes egenbetaling må ifølge Dagtilbudsloven maksimalt udgøre 25 procent af udgifterne, og det fortsætter man med. Dog gør man en undtagelse for dagplejen, hvor der kun bliver en forældrebetaling på knap 20 procent. På grund af det faldende børnetal og pasningsprognoserne ville takststigningen til en dagplejeplads stige med godt 1.700 kroner om måneden, hvis man fastholdt forældrebetaling på 25 procent. Derfor har man i stedet valgt at ligestille taksten til dagpleje med taksten på vuggestueområdet i et forsøg på at sikre sig, at flere forældre ikke fravælger dagplejen. Alligevel vil dette i kroner betyde, at en dagplejeplads stiger med 735 kroner om måneden.

Taksterne for klubtilbud falder først på plads i december. Baggrunden for dette kan du læse mere om i en anden artikel her i Dragør Nyt.

Taksterne kommer til at se således ud:

En dagplejeplads stiger fra 3.219 kroner i 2024 til 3.954 kroner i 2025

En vuggestueplads stiger fra 3.911 kroner i 2024 til 3.954 kroner i 2025

En børnehaveplads stiger fra 1.778 kroner i 2024 til 1.797 kroner i 2025.

Takststigningerne skal endeligt godkendes på næste kommunalbestyrelsesmøde.