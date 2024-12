Lamper på kunstgræsbane skiftes – midt i kunstbanens højsæson

Da Dragør Boldklub glædede sig over, at kommunen havde tænkt sig at udskifte belysningen på deres kunstgræsbane i løbet af 2024, havde de håbet, at det hele var ordnet, inden der blev brug for lamperne til at give lys til træning og kampe på de mørke vintereftermiddage og aftener. Men nu er det endt sådan, at lamperne bliver skiftet i uge 49 og 50. Derfor er al træning og alle kampe på banerne i disse uger aflyst.

»Det havde naturligvis været at foretrække, at det var blevet udført som aftalt i sommeren, da vi der ikke skulle bruge kunsten så meget som nu, og vi heller ikke havde brug for lys på banerne. Det er desværre dårlig planlægning fra kommunens side, og da vi ikke kan garantere lys på banerne efter klokken 15.30, kan vi ikke bruge kunsten fra den 2. december til og med den 15. december,« lyder det i en e-mail fra bestyrelsen i Dragør Boldklub til klubbens medlemmer.

Boldklubben forsøger at flytte noget af træningen ind i Kongelundshallen og prøver at flytte hjemmekampene. Bestyrelsen opfordrer samtidig alle til at støtte klubben igennem de to uger og holde fast i de fællesspisninger og andre arrangementer, de måtte have booket i klubben i perioden.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kunstgræsbanen i Dragør Boldklub kan ikke bruges i uge 49 og 50. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Takker for tålmodigheden

Hos Center for Plan, Teknik og Erhverv forklarer man i et skriftligt svar til Dragør Nyt, at udskiftningen af lamperne ikke har kunnet lade sig gøre før på grund af stor travlhed.

»For brugerne vil det altid være ønskeligt, at vedligeholdelse, reparationer og forbedringer af vores idrætsanlæg ligger uden for sæsonen. Det er helt naturligt. Det tager vi så vidt muligt også hensyn til. Som kommune har vi hen over året mange projekter. Det samme har vores rådgivere og entreprenører. Der er så at sige masser at lave og generel travlhed. Derfor kan det også være vanskeligt at tilrettelægge projekterne helt uden gene for brugerne. Om sommeren er det ikke kun for eksempel fodboldspillerne, som holder ferie. Det samme gør sig gældende hos dem, vi har til at udføre projekterne rundt om i kommunen,« lyder det.

Center for Plan, Teknik og Erhverv »takker for tålmodigheden og glæder os sammen med boldklubben over, at lyset hurtigt igen kommer til at skinne over kunstgræsbanen – nu i ny og forbedret stand«.