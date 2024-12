Milliardaftale skal sikre staten ejerskab af Københavns Lufthavn

Snart bliver Staten hovedaktionær i aktieselskabet Københavns Lufthavne. Pressefoto: Ernst Tobisch.

Regeringen har sammen med SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale, der sikrer, at staten kan købe aktiemajoriteten i Københavns Lufthavne A/S. Handlen, som indebærer en købsaftale med pensionsselskabet ATP, markerer et vigtigt skridt for at fastholde lufthavnens rolle som en central del af Danmarks infrastruktur og økonomi.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Lufthavnens betydning for Danmark

Københavns Lufthavn er en nøgleaktør for dansk infrastruktur og økonomi. Lufthavnen understøtter eksport, erhvervsliv og arbejdsmarkedet og fungerer som Danmarks største internationale lufthavn.

Finansminister Nicolai Wammen fremhæver lufthavnens strategiske betydning:

»Københavns Lufthavn er Danmarks største internationale lufthavn og yder et væsentligt bidrag til Danmarks internationale tilgængelighed. Jeg er meget glad for, at vi med den politiske aftale tager ansvar for at understøtte gode rammer for udviklingen i Københavns Lufthavn,« udtaler ministeren i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at aftalen sikrer, at lufthavnen også fremover kan bidrage positivt til dansk økonomi, erhvervsliv og arbejdspladser.

Opkøb for 32 milliarder kroner

Finansministeriet ejer i dag cirka 39,2 procent af aktierne i Københavns Lufthavne A/S. Med opkøbet af yderligere cirka 59,4 procent fra ATP vil staten opnå en samlet ejerandel på omkring 98,6 procent. Købsprisen forventes at løbe op i 32 milliarder kroner.

De småaktionærer, som ejer de resterende 1,4 procent, vil få et tilbud om at sælge deres aktier på samme vilkår.

Aftalen indebærer, at staten vil reducere sin ejerandel til 50,1 procent over tid gennem frasalg. Målet er at tiltrække langsigtede og ansvarlige investorer, som kan bidrage til lufthavnens fremtidige udvikling. Staten vil dog fastholde aktiemajoriteten for at sikre stabilitet og langsigtet ejerskab.

Grønt fokus

Københavns Lufthavn skal fortsat drives som en kommerciel virksomhed med fokus på lønsomhed og effektivitet. Aftalen lægger desuden vægt på lufthavnens rolle i luftfartens grønne omstilling, som er en væsentlig prioritet for både ejere og ledelse.

For at bevare armslængdeprincippet vil lufthavnens bestyrelse og direktion fortsat have ansvaret for den strategiske og daglige drift. Statens primære indflydelse vil være gennem generalforsamlinger og som led i ejerskabet.

»I Københavns Lufthavn har vi ambitioner for vores virksomhed og for den grønne omstilling af luftfarten. Jeg har noteret mig, at aftalepartierne er enige om, at Danmark også i fremtiden skal have en stærk international lufthavn, der bidrager væsentligt til Danmarks tilgængelighed og til omstillingen af vores branche. Det er positivt for dansk infrastruktur, når lufthavnens ejer understøtter dette behov,« siger Christian Poulsen, direktør i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse, som lufthavnen har sendt ud.

Københavns Lufthavns bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen, udtaler i pressemeddelelsen:

»Det er vigtigt for Københavns Lufthavn, at der er ro omkring ejerskabet med en ansvarlig og langsigtet ejer. Det fremtidssikrer lufthavnen og giver gode rammer for lufthavnen som central infrastruktur, der samtidig bidrager til dansk økonomi, dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.«