Nu får sosu-elever mere i løn

Det er svært at få nok kvalificeret arbejdskraft i blandt andet hjemmeplejen og på Enggården i Dragør, og nu er det også blevet vanskeligere at rekruttere nye social- og sundhedselever. Det er et problem, fordi det er vigtigt at være med til at uddanne til en branche, der skriger på flere hænder, og fordi mange elever har lyst til at fortsætte med at arbejde i den kommune, de er uddannet i.

Det er nogle af grundene til, at politikerne på økonomiudvalgsmødet i sidste uge besluttede, at Dragør – på lige fod med en række kommuner rundt om Dragør – tilbyder elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever.

Grundforløb 2 er det skoleforløb, eleverne har, inden de starter på hovedforløbet, som veksler mellem skoleperioder og praktiktid på en kommunal arbejdsplads. Indtil nu har eleverne først fået løn, når de er startet på hovedforløbet, men nu vil man altså give dem løn allerede på skoleforløbet inden praktiktiden.

På økonomiudvalgsmødet blev det samtidig besluttet, at borgmesteren skal tage rekrutteringsproblemstillingen op i det fælles kommunale organ KKR Hovedstaden, hvor borgmestrene fra alle 29 kommuner i hovedstadsområdet sidder.

»Andre kommuner er begyndt på det her, og så har vi to muligheder: vi kan følge med eller lade være. Men det er klart, at når andre kommuner tilbyder løn under grundforløb 2, og vi ikke gør, så vil eleverne søge andre veje. Så derfor gør vi det også nu. Men når vi er enige om, at jeg skal rejse problematikken i KKR-regi, så er det jo, fordi det er et skråplan, at vi begynder at konkurrere med hinanden på de her parametre,« siger borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Artiklen fortsætter efter billedet.

Her står fem sosu-assistenter og sosu-hjælpere, der blev uddannet i 2022. Men siden er problemet med at rekruttere elever bare vokset. Eleverne her er i øvrigt flankeret af udvalgsformand Nicolaj Bertel Riber og borgmester Kenneth Gøtterup. Arkivfoto.

Kun en prøveordning

Dragør Kommune er i henhold til en dimensioneringsaftale i KKR-Hovedstaden forpligtet til årligt at optage otte social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever, men det har vist sig at være svært at rekruttere nok.

Foreløbig er elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever vedtaget som en prøveordning, der gælder for alle elever, der optages per 1. februar 2025 til og med 1. november 2027.

Den årlige forventede merudgift på 130.000 kroner i år 2025, 2026 og 2027 og på 25.000 kroner i 2028 finansieres ved at flytte lønkroner fra hjælpemiddelområdet til uddannelsesområdet.

Herefter skal Dragør-politikerne genoverveje ordningen, og der er ingen tvivl om, at de håber, at man i KKR har fundet andre løsninger på at tiltrække og rekruttere flere unge til social- og sundhedsuddannelserne inden da.