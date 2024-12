Børnehave i Dragør lukker

Den private børnehave Eventyrhaven på Høgevænget lukker. Foto: Torben Stender.

Humøret er ikke højt i børnehaven Eventyrhaven, der ligger på Høgevænget 7. Bestyrelsen har netop besluttet at lukke afdelingen, som er en del af den private institution Eventyrhuset, der også har børnehave og vuggestue liggende på Rødtjørnen.

Normeringen for Eventyrhaven blev i foråret sat ned fra 60 til 40 for at imødegå det faldende børnetal. Men i begyndelsen af efteråret blev det klart for bestyrelsen, at det med et fortsat faldende børnetal ikke var økonomisk rentabelt at køre videre med en børnehavegruppe alene. Eventyrhaven lukker derfor med udgangen af april næste år. Her skal 18 af de 42 børn, der er på afdelingen, videre i sfo. Ti børn har fået tilbudt plads i Eventyrhuset, og så er der 14 børn tilbage, som tilbydes plads på en af de kommunale institutioner.

Gør ondt at lukke hjertebarn

Jacob Schou, der er leder af Eventyrhaven, er selvfølgelig meget trist, men forstår beslutningen.

»Når man skal lukke sit arbejdsmæssige hjertebarn, så gør det ondt. Det har været et særligt tilbud til de børn i Dragør, som har gavn af frisk luft og albuerum. At det nu skal lukke, gør mig ked af det på ansattes og forældres vegne,« siger han og fortsætter: »Men kigger man udelukkende med økonomiske briller, så er der med blandt andet det faldende børnetal ingen anden vej, og jeg bakker selvfølgelig min institutionsbestyrelse 100 procent op.«

Caroline Falk Lauritsen, der er administrativ leder og bestyrelsesformand for Eventyrhuset, er også ked af beslutningen, som hun beskriver som udelukkende økonomisk begrundet.

»Det har fra begyndelsen været svært at drive en børnehaveafdeling uden en tilknyttet vuggestue af den simple grund, at man får mere tilskud per vuggestuebarn. Men alle – især Jacob – har lagt hjerteblod i at få det op at køre. Nu var vi landet, hvor det fungerede megagodt med børn, forældre og personale. Så er det endnu mere ærgerligt at være med til at træffe den her beslutning. Men omvendt, hvis vi ikke gjorde det, ville det få konsekvenser for hele institutionen om et år eller to. Det kunne vi heller ikke. Så vi har valgt et tidspunkt til foråret, hvor det er så lidt indgribende som muligt,« forklarer hun.

Farvel til fem medarbejdere

Eventyrhuset har eksisteret i mange år, men den ekstra børnehaveafdeling Eventyrhaven blev åbnet i 2017 på Møllevej og har så ligget i den gamle kommunale institutions lokaler på Høgevej i de seneste to år. Nu er lejen dog opsagt per 1. juni næste år – en måned efter, at børnene har forladt stedet, så der er tid til at rydde op og flytte ud.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Med et faldende børnetal er det ikke økonomisk rentabelt at køre videre. Foto: Torben Stender.

Lukningen af Eventyrhaven betyder også afskedigelse af fem medarbejdere. Inklusiv lederen var der otte pædagogiske medarbejdere og en køkkendame i Eventyrhaven. Køkkendamen går på pension, mens nogle af de ansatte kan fortsætte arbejdet i Eventyrhuset. De fem afskedigelser er sket på tværs af Eventyrhusets samlede personalegruppe, hvor man har forsøgt at stille det allerbedste hold til at føre stedet videre.

»Vores udfordring har været, at vi kun har dygtige medarbejdere. Så alle, vi skal sige farvel til, er vi helt vildt kede af, « forklarer Caroline Falk Lauritsen.

Godt samarbejde med kommunen

De børn, der bliver flyttet til Eventyrhuset, er valgt ud fra, hvem der har små søskende i vuggestuen, så ingen søskende bliver skilt ad. Derudover har man set på ventelisteanciennitet. Caroline Falk Lauritsen glæder sig i den triste situation over, at der er plads til de ekstra børn i de kommunale institutioner.

»Vi har haft et godt samarbejde med Dragør Kommune og pladshenvisningen og har det også i den kommende tid. De er meget samarbejdsvillige og vil rigtig gerne hjælpe de her børn videre. Fordi vi har valgt, at vi først lukker til den 1. maj, har alle arbejdsro til at finde ud af, hvilke børn der skal følges ad, og hvilke institutioner de kan de komme i, og vi kan hjælpe med indkøringen,« lyder det fra bestyrelsesformanden.