Da byens juletræ blev tændt

Jeg er ellers ikke glad for sure indlæg i Dragør Nyt – men jeg må fortælle, at jeg forrige lørdag var ked af det, da jeg gik hjem fra endnu en af de oplevelser, vores dejlige kommune forkæler os med.

Julelysene skulle tændes på byen juletræ. Forinden blev vi underholdt af et lille børnekor. En leder sang for, da vi senere skulle synge fællessang. Han blev nærmest dækket for af mødre, der skulle sætte selv større børn op på rundkredsen af bænke på Neels Torv – for kort efter at skulle løfte dem ned igen. Man kunne næsten ikke se eller høre borgmesteren, der stemningsfuldt læste op af Peters jul.

Samme forældre havde vældig travlt med at tale med deres venner, så jeg i hvert fald ikke kunne samle mig om at synge med eller lytte. Utroligt med så lidt pli fra deres side!

Med venlig hilsen

Kirsten Johannessen