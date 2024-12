»Den glade løve« på besøg på Dragør Skole

Spændingen var stor, da løven forlod sit bur og udforskede byen. Foto: Torben Stender.

Lørdag den 23. november kunne de yngste opleve dukketeaterforestillingen »Den glade løve«, da Teater Håndholdt besøgte aulaen på Dragør Skole. Dragør Bibliotek stod bag arrangementet.

Forestillingen, der er rettet mod børn i alderen to til fem år, handler om løven, der en dag forlader sit bur i zoologisk have for at udforske byen. Det bliver en rejse, hvor løven opdager, at verden udenfor er meget anderledes end derhjemme, og hvor venskabets betydning træder tydeligt frem.

Både små og store tilskuere fulgte tryllebundet med. Foto: Torben Stender.

Den glade løve bygger på Louise Fatios og Roger Duvoisins klassiske børnebog fra 1954. Med sin varme og trygge formidling holdt Teater Håndholdt de små tilskuere i hånden, mens de forundret kunne følge med i løvens eventyr.

Teaterforestillinger er et fast tilbud til byens børn og deres familier, og Den glade løve var en succesfuld oplevelse, der bragte historiefortælling til live.