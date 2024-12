Dragør og Tårnby skal købe ind sammen

Fremover bør det være nemmere for Dragør Kommune at rekruttere dygtige indkøbskonsulenter. Det er i hvert fald tanken om den beslutning, man netop har truffet i Økonomiudvalget. Dragør og Tårnbys indkøbsafdelinger slås sammen, så der tilsammen er seks indkøbere. Fem skal sidde i Tårnby og én i Dragør. Men medarbejderen fra Dragør skal sidde fire dage om ugen med kollegaerne i Tårnby for at sikre et godt fagligt fællesskab.

»Der er rift om indkøbskonsulenter, og de er svære at rekruttere. Så ved at samarbejde på denne måde kan vi gøre stillingen mere attraktiv, fordi vi sikrer et godt fagligt miljø. Det er først og fremmest en beslutning, der skal gøre rekruttering nemmere. Men når man sidder flere sammen i et fagfællesskab, vil det også sikre en anden kvalitet i indkøbene,« lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C), der er formand for Økonomiudvalget.

Dragørs nyansatte indkøber starter den 1. december i år, og herfra igangsættes indkøbssamarbejdet med Tårnby.