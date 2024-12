Pas på, hvis du bliver ringet op af din »bank«

Hvis du bliver ringet op af en, der udgiver sig som en medarbejder fra din bank, skal du være på vagt. Københavns Politi fortæller, at de i de seneste par uger har modtaget anmeldelser fra ældre borgere i Dragør, der har oplevet netop dette.

En ukendt gerningsmand har over telefonen forklaret de ældre borgere, at deres konto er blevet hacket. For at hjælpe dem vil de sende en medarbejder, som kan hente borgerens kort og pinkode. Herefter er der blevet hævet større kontantbeløb fra borgerens konto.

»Vi ser desværre mange af den slags sager, og den seneste tid har det ramt borgere i Dragør. Det er nogle overbevisende gerningsmænd, der udgiver sig for at ringe fra banken og i andre tilfælde politiet, kommunen eller Skat. Det gode råd er at afbryde forbindelsen og aldrig udlevere sine kort og kortoplysninger til fremmede,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard, der er leder af Københavns Politis afdeling for Økonomisk Kriminalitet 2.

Københavns Politi advarer borgere i Dragør: Opgiv aldrig kort- og kontooplysninger over telefonen. Heller ikke, selvom personen i røret siger, at han er fra din bank, politiet eller fra Skat. Genrefoto.

Tal med dine pårørende

Københavns Politi tager sagerne om kontaktbedrageri meget alvorligt og efterforsker dem intensivt. Samtidig vil de meget gerne ud med forebyggende råd, så det ikke sker for andre. Ældre skal selv være meget opmærksomme, fordi det ofte er dem, bedragerne går efter. Derudover skal man som pårørende til ældre også sørge for at tale med dem om risikoen for digital svindel, og hvordan man undgår det.

Amager nærpoliti har i øvrigt også besøgt de berørte borgere i Dragør for at tale med dem om oplevelsen og give dem gode råd.

»Vi kan alle blive udsat for den slags svindel, og jeg vil gerne opfordre til, at man taler med sine nærmeste om digital svindel, og hvad man skal være opmærksom på. Gerningsmændene skaber i telefonen nogle pressede og stressende situationer og udnytter på kynisk vis vores tillid til andre mennesker. Derfor vil vi gerne advare om svindlen, så vi forhåbentligt kan forebygge nye tilfælde,« siger Bjarke Dalsgaard.