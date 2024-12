Endnu en julemarkedsweekend og premiere på »Tidsrejsen 2«-aktiviteter i Dragør

I boderne på Badstuevælen kan man blandt andet købe lækre gaveartikler og varme drikke. Foto: Torben Stender.

Både lørdag den 30. november og søndag den 1. december var vejret flot, og julemarkedet på Badstuevælen var velbesøgt.

Mange besøgende slog sig ned med noget varmt at drikke og nød julestemningen på den hyggelige plads. Samtidig havde flere af årets Tidsrejsen 2-aktiviteter for alvor premiere i weekenden.

Endnu en gang var julemarkedet velbesøgt. Foto: Torben Stender.

Initiativet er blevet til på baggrund af DR’s julekalender Tidsrejsen og dens højaktuelle efterfølger, og formålet er at kombinere Dragørs historie, julestemning og fortællinger fra julekalenderens univers.

En bred vifte af aktiviteter

Frem til søndag den 22. december kan besøgende deltage i en række Tidsrejsen-inspirerede aktiviteter, der appellerer til både børn og voksne. Havnepakhuset er i weekenderne omdannet til en historisk julestue, hvor gæster kan lære om juletraditioner gennem tiden og lave gammeldags julepynt.

I Havnepakhuset kan man gå på opdagelse i fortidens juletraditioner. Foto: Torben Stender.

Julestuen præsenterer traditioner fra middelalderen til i dag og giver mulighed for at prøve kræfter med at lave gammeldags julepynt. Der skabes en autentisk julestemning med fokus på både læring og kreativitet, hvilket gør det til en oplevelse for hele familien.

Derudover blev der afholdt de første guidede ture, der besøger flere af de genkendelige locations fra julekalenderne. Turene sætter også fokus på Dragørs historie og tilføjer juleanekdoter undervejs.

De frivillige kræfter bag byvandringerne forventer, at der kommer flere Tidsrejsen-turister i løbet af måneden. Foto: Torben Stender.

Bykort og fællesskab

Et særligt bykort fremstillet til lejligheden knytter alle aktiviteter sammen. Kortet, tegnet af den lokale maler Kirsten Tønnesen, er tilgængeligt gratis og indeholder både en guide til Dragør og en børnekonkurrence med præmier. Kortet kan hentes på steder som Havnepakhuset, Dragør Bibliotek og butikker i byen.