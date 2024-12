Erhvervsstrategien blev endeligt vedtaget

Det blev også besluttet på kommunalbestyrelsesmødet

På kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge blev der også endeligt besluttet en række andre ting, som Dragør Nyt tidligere har omtalt. Blandt andet:



Revidering af lokalplan 25 igangsættes: Arbejdet med en ny bevarende lokalplan, som skal afløse Lokalplan 25 for Dragørs gamle bydel, sættes nu i gang. Formålet med den nye bevarende lokalplan er at præcisere bestemmelserne og samtidig kunne sikre, at den gamle bydels karakteristika og byggeskik fastholdes. Det var blot et orienteringspunkt, og kommunalbestyrelsen tog det til efterretning.



Plan for borgersamling 2025 godkendt: Nu kan der snart komme invitationer ud i Dragør-borgernes e-Boks med opfordring til at melde sig til borgersamlingen 2025, hvor man kan give sit besyv med om, hvordan kommunens velfærd skal prioriteres. Alle partier i kommunalbestyrelsen undtagen Sydamagerlisten godkendte planen for borgersamlingen, så den nu kan sættes i værk. Og de gav hinanden håndslag på, at de ikke vil blande sig i processen, men til gengæld lytte til de forslag, der kommer på bordet – fra forhåbentlig helt nye stemmer i debatten.



Børnehuset Sølyst skal ombygges: Alle partier undtagen liste T stemte for, at der skal ombygges og forbedres i Børnehuset Sølyst i Søvang for tre en halv million kroner.



Daginstitutionstakster godkendt: Alle partier undtagen liste T stemte for godkendelse af de daginstitutionstakster, forvaltningen fremlagde for børnehave, vuggestue og dagpleje i 2025, og som Dragør Nyt tidligere har beskrevet. Klubtakst for 2025 godkendes særskilt på decembermødet, da der har været fejl i beregningerne i år, og der derfor skal fremlægges en ny sag for taksterne til næste år.



Sosu-elever får mere i løn: En enig kommunalbestyrelse godkendte en prøveordning med at give elevløn til alle social- og sundhedselever allerede fra grundforløb 2. Det er noget, man allerede gør i en række andre hovedstadskommuner, og Dragør vil ikke stå bagerst i køen, da det allerede er svært at rekruttere nok elever. Borgmesteren har dog fået til opgave at tage sagen op med de andre borgmestre i regionen, da alle ønsker at løse rekrutteringsproblemerne på en anden og bedre måde end at begynde at konkurrere på løn.