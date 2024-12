Forbedringer i ældreplejen

De seneste uger har en vigtig offentlig debat om ældreplejen belyst behovet for forbedringer.

Vores mål er at sikre den bedste pleje og omsorg for ældre, et godt arbejdsmiljø og tilfredshed hos dem, der har brug for hjælp.

For at opnå dette har vi igangsat to centrale initiativer: en faglig kvalitetsvurdering på Enggården og en organisatorisk tilpasning af hjemmeplejen.

Behov for ekstern vurdering

På Enggården har vi politisk besluttet at hente ekstern hjælp til at vurdere plejefaglig kvalitet og ressourceanvendelse.

Baggrunden er bekymringer fra borgere og et ønske om klarhed over, hvordan kvaliteten kan styrkes. Som en lille kommune mangler vi interne kompetencer til denne vurdering, og derfor får vi eksterne eksperter til at bistå. Vi forventer at få resultaterne i december, som vil danne grundlag for fremtidige forbedringer.

Selvom vi har dygtige medarbejdere, er vores fokus rettet mod organiseringen, styringen og tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer.

Udfordring med stigende behov

I 2023 stod vi over for en voldsom stigning i udgifterne til hjemmeplejen, hvilket skabte pres på kommunens budget.

Der opstod tvivl om, hvorvidt hjemmeplejens organisering, styring og visitering var tilstrækkelig effektive. Derfor bad vi revisions- og konsulentfirmaet BDO om at gennemføre en grundig analyse, der omfattede både praktisk deltagelse i arbejdet og en overordnet vurdering af hjemmeplejens struktur.

Resultater fra rapporten

BDO’s analyse pegede på tre områder, hvor der er behov for forbedringer:

Bedre koordinering: Der skal sikres sammenhæng mellem visitering og udførelse af opgaver samt mellem bevillinger og ressourcer. Opfølgning på borgernes behov: Borgernes hjælp skal justeres, hvis deres funktionsniveau forbedres, hvilket ikke altid sker i dag. Optimering af vagtplaner: Planlægning af ressourcer og kompetencer skal tilpasses, så borgerne modtager hjælp, når de har brug for det.

Styrkelse af arbejdsmiljøet

I december 2023 indgik vi en partnerskabsaftale med FOA for at forbedre arbejdsmiljøet og rekrutteringen til ældreområdet. Dette er en vigtig del af indsatsen mod den nationale krise, hvor mangel på medarbejdere allerede er en udfordring.

Ifølge prognoser vil Danmark i 2032 mangle over 5.000 medarbejdere i social- og sundhedssektoren – samtidig med at antallet af ældre stiger.

FOA har rost samarbejdet som »godt og frugtbart«, og partnerskabet skal sikre en bæredygtig indsats fremadrettet.

Kompetenceudvikling

Vi har også indgået et samarbejde med Ældresagen, der bidrager til kvalitetsudviklingen, blandt andet gennem implementering af faste teams i hjemmeplejen.

Derudover er et kompetenceudviklingsprojekt allerede i gang for at styrke medarbejdernes færdigheder og tilpasse dem til fremtidens krav.

Inddragelse af medarbejdere

Medarbejdernes inddragelse er afgørende for succesfulde forandringer. Derfor involveres de aktivt gennem samtaler, møder og samarbejdsudvalg.

For nylig ønskede medarbejdere et møde med partierne – men vi understregede, at sådanne møder ikke kan finde sted uden om ledelsen, da vi respekterer samarbejdsorganerne. Men vi tager naturligvis henvendelsen fra medarbejderne alvorligt. Derfor har vi som partier og med socialudvalgsformand Nicolaj Bertel Riber i spidsen taget initiativ til at invitere ledelse og medarbejdere samt tillidsrepræsentanter fra hjemmeplejen til dialog på december måneds møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Den eksterne analyse påpegede flere kritiske områder, hvor der mangler styring. Samtidig viste den, at bedre organisering og planlægning kan frigøre 1,7 til 3 millioner kroner årligt, som kan bruges til at styrke ældreplejen. Derfor har vi afsat 5,9 millioner kroner over budgettet for 2024 til 2027 til at ansætte flere medarbejdere og forbedre ressourcestyringen.

Forandringer og dialog

De nødvendige ændringer omfatter bedre vagtplanlægning, optimering af arbejdsgange og effektiv organisering af det daglige arbejde.

Vi anerkender, at forandringerne har skabt usikkerhed og bekymring. Som politikere skal vi sikre, at forandringerne gennemføres – også når de møder modstand – og det kalder på et meget højt informationsniveau mellem ledelse og medarbejdere.

Vi vil gerne understrege, at vi har en fælles ambition om, at hjemmeplejen både skal være et godt sted at arbejde og levere god service til borgerne hver dag.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmester,

Mia Tang, Martin Wood Petersen, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe,

Det Konservative Folkeparti,

Nicolaj Bertel Riber og Ole Hansen,

Socialdemokratiet,

Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen,

Venstre