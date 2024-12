Hastighed og skolebørn er i fokus i høringssvar om trafiksikkerhed

Skolebørn og andre bløde trafikanter er et fokusområde i flere af høringssvarene. Foto: Tim Panduro.

Når politikerne engang efter årsskiftet skal give deres bud på en plan for trafiksikkerheden de næste år i Dragør Kommune, kan de udover embedsværkets forarbejde også læne sig op ad 17 høringssvar fra borgere rundt omkring i Dragør Kommune.

Høringssvarene, som Dragør Nyt har fået aktindsigt i, strækker sig geografisk over hele kommunen. Temaerne er mange, men hastighed og og sikkerhed for skolebørn og bløde trafikanter går igen i flere af dem.

Her er et rids over nogle af svarene.

Vanvidsbilister

Tilsyneladende er høj hastighed et problem flere steder i kommunen.

»Har igennem flere år oplevet, at Søndre Strandvej tiltrækker mange uheldige såkaldte vanvidsbilister. Søndre Strandvej er udformet således, at man kan give bil eller motorcykel fuld gas, og det er der desværre en del, der benytter sig af. Når Dragør tilbyder halvanden kilometer ‘racerbane’ med start fra Store Magleby Strandvej, tiltrækker det en del fartglade bilister, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Så jeg så gerne, at man lavede fartreguleringer, ligesom man har lavet på Store Magleby Strandvej, eller anden fysiske hastighedsbegrænsninger. Skilte har ingen virkning på disse uheldige personer,« hedder det i et høringssvar, mens en anden borger har en tilsvarende bekymring på Fælledvej ved Søvang. Vedkommende foreslår blandt andet bump ved Fasanstien for at løse problemet med høj hastighed.

Kongelundens Grundejerforening er også bekymret for hastigheden på strækningen fra krydset Skovvej og Kalvebodvej og videre ned mod Sydvestpynten.

»Denne strækning er præget af høje hastigheder, hvilket skaber alvorlige sikkerhedsrisici, særligt fordi vejen benyttes af mange bløde trafikanter, herunder børn og ældre,« hedder det blandt andet.

Børn på vejen

Grundejerforeningen peger også på udfordringer for bløde trafikanter i området.

»Vejen mangler både fortov og cykelsti, hvilket tvinger fodgængere og cyklister til at gå på kørebanen. Blandt de mest sårbare trafikanter er de cirka 300 børn, der går i børnehave på hjørnet af Rosenlundsvej og Kalvebodvej. Børn fra Store Magleby Skole cykler også på strækningen, da undervisningen på Kongelundsfortet kræver transport ad denne vej,« hedder det i høringssvaret, hvor det også peges på, at ruten har mange vandrere fra Amarminoen.

En anden indsigelse handler om, at der er stisystemer, der kan komme nogle af de bløde trafikanter til gode – men at de ikke er synlige nok.

»I større udstrækning bør kommunen, herunder skolerne, udbrede kendskabet til de mange stisystemer, der findes og nu med ny asfalt,« hedder det i et svar, hvor det også opfordres til at undgå blandede veje.

»Eksempelvis (ved at, red.) undgå lignende fejltagelse med anlagt cykelsti mellem to befærdede farlige vejkryds samt ind- og udkørsel med store varevogne ud for Føtex,« hedder det.

Også Møllegade og Møllevej er i fokus i flere høringssvar. Der mangler fortov langs Møllegade – og det får en borger til at efterlyse »afmærkede og regulerede fodgængerfelter for krydsning af Møllegade i krydset ved Søndergade samt for krydsning af Søndergade for således også at skabe sikker skolevej og krydsning generelt for børn og fodgængere, der bor syd for Søndergade i området mellem Fælledvej og Møllevej,« som er et blandt flere forslag. Det foreslås også, at man som midlertidig løsning kan udvide skolepatruljen til at »bistå til sikker passage af Møllegade ved stien langs kirkegården«.

Grundejerforeningen Maglevang ønsker også at trafiksikre Møllevej og Ternevænget.

»Trafikken i grundejerforeningen – der dækker Møllevej, Ternevænget, en del af Gåsevænget og Krudttårnsvej – har taget til, efter at Netto er kommet til. Desuden opleves, at trafiksikkerheden på Fælledvej genererer mere trafik på Møllevej. Ternevænget benyttes ofte som gennemkørselsvej og indimellem med ganske høj fart, der gør, at trafiksikkerheden er noget udfordret for beboerne – heriblandt en del børn og husdyr. Foreningen ønsker to til tre asfaltbump mere på Møllevej. Eventuelt i forbindelse med de busstop, der er på Møllevej (ved Gåsevænget og Fasanvænget) … Foreningen foreslår også, at der etableres to asfaltbump på Ternevænget, et asfaltbump på strækningen fra Krudttårnsvej til Gåsevænget og et asfaltbump på strækningen fra Gåsevænget til Fasanvænget. Alternativt kunne der indføres en 30-kilometerzone for hele Ternevænget.«

Grundejerforeningen Maglevang forslår blandt andet, at der skal laves asfaltbump ved busstoppestederne på Møllevej. Foto: Thomas Mose.

I endnu et meget udførligt svar foreslår en beboer, at »alle børn i Dragør Kommune skal have en cykelvej til skole, sfo og klub, hvor trafiksikkerheden er høj«. Høringssvaret er vedlagt en lang og dybdegående analyse af de forskellige muligheder.

Hajtænder og cykelsti

Flere borgere peger på andre konkrete udfordringer, blandt andet i udkørslen fra D.B. Dirchsensvej til Kirkevej.

»Det er umuligt at se cyklister på cykelstien fra venstre side (fra byen), medmindre man kører ud over hajtænderne, men så spærrer man samtidig for cyklisten. Endvidere burde indkørslen til Lidl flyttes ud til D.B. Dirchsens Allé eller Kirkevej,« hedder det, mens en anden opfordrer til, at udkastet til trafiksikkerhedsplan blandt andet udbygges med en analyse af nutidige trafikforhold i kommunens vestlige og sydlige områder, herunder detaljerede flow- og belastningsanalyser og en fagprofessionels vurdering af, hvorvidt de nuværende vejspærringer er hensigtsmæssige, og hvorvidt der er behov for åbning af veje, herunder også adgangsveje til Hartkornsvej.

Der er indkommet flere høringssvar om krydset Kirkevej og D. B. Dirchsensvej. Foto: Thomas Mose.

I den kommende tid skal kommunens fagfolk gennemgå dem og vurdere, hvordan de eventuelt kan indarbejdes i trafiksikkerhedsplanen, der så skal til godkendelse hos kommunalpolitikerne.

Høringssvarene bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside, når de skal fremlægges politisk.