Hvad bestemmer vi egentlig, når vi stemmer? Sådan er Dragør Kommune organiseret

Hvordan er organisationsstrukturen på rådhuset egentlig? Arkivfoto: Thomas Mose.

Når man sætter sit kryds til kommunalvalget, vælger man de politikere, der skal træffe beslutninger om alt fra børnehaver og skoler til ældrepleje, byplanlægning og kommunens budget.

I Dragør Kommune bliver arbejdet ledet af en kommunalbestyrelse, der i samarbejde med administrationen sørger for at forme kommunens udvikling og levere service til borgerne. Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger om overordnede politikker og prioriteringer, mens direktionen og administrationen står for den daglige drift og implementering.

Men hvordan er kommunen egentlig organiseret, og hvem tager beslutningerne? Her er et overblik over Dragør Kommunes politiske og administrative struktur.

Kommunalbestyrelsen og dens arbejdsform

Dragør Kommunalbestyrelsen består af 15 medlemmer, der vælges hvert fjerde år. Borgmesteren, Kenneth Gøtterup (C), leder kommunalbestyrelsens møder og repræsenterer kommunen udadtil.

Arbejdet i kommunalbestyrelsen understøttes af Økonomiudvalget og tre såkaldte stående udvalg:

Økonomiudvalget , der populært sagt arbejder med penge, planer og personale

, der populært sagt arbejder med penge, planer og personale Børne-, Fritids- og Kulturudvalget , som beskæftiger sig med skoler, dagtilbud samt fritids- og kulturelle tilbud

, som beskæftiger sig med skoler, dagtilbud samt fritids- og kulturelle tilbud Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedetsudvalget , der håndterer socialområdet, sundhed og ældrepleje

, der håndterer socialområdet, sundhed og ældrepleje Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som varetager opgaver inden for erhvervs-, klima- og planmæssige opgaver, herunder også trafik og turisme.

Udvalgene forbereder sager til kommunalbestyrelsen. Deres opgaver og beslutningskompetence er fastligt i gældende lov, i styrelsesvedtægten og i delegationsplanen.

Særligt for Dragør Kommune er det forpligtende samarbejde, som kommunen har med Tårnby Kommune. Det kan man læse meget mere om på kommunens hjemmeside. I store træk handler det om, at Tårnby Kommune varetager opgaver på vegne af Dragør Kommune. Det gælder for eksempel hele jobcenterområdet, natur og miljø, herunder rottebekæmpelse, genoptræning og visse socialsager for børn og voksne. Det forpligtende samarbejde har stået på siden 2007.

Den administrative ledelse

Borgmesteren er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Til dagligt ledes administrationen af en såkaldt enhedsdirektion bestående af kommunaldirektør Mads Leth-Petersen samt direktørerne Lasse Falck Steenland og Pia Holm Nielsen. Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren, mens de to øvrige direktører refererer til kommunaldirektøren.

Direktionen koordinerer samarbejdet med kommunens fem centre, der er opdelt efter arbejdsområder:

Center for Borger, Kultur og Social arbejder med borgerservice, idrætsanlæg, bibliotek og Dragørs Musik- og Kulturskole. Center for Børn, Skole og Familie beskæftiger sig med børnepasning, familierådgivning, skoler og UngDragør, herunder SSP-samarbejdet mellem skole, socialområde og politi.

Center for Plan, Teknik og Erhverv håndterer kommune- og lokalplaner, klima- og kystbeskyttelse, erhverv, infrastruktur, veje og grønne arealer og affald. Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering arbejder med sundhedstilbud – herunder aktivitetshuset – tandpleje, hjemme- og sygepleje og Enggården.

Det nyeste selvstændige center er Center for Økonomi og Indkøb, der styrer økonomien, budget, regnskab og indkøb

Ud over de fem centre er der nogle tværgående stabsenheder: Borgmestersekretariatet (politisk betjening, jura og kommunikation), HR og Personaleservice samt It og Digitalisering.

Principper for betjening af kommunalbestyrelsen

Ifølge Dragør Kommunes retningslinjer for betjening af kommunalbestyrelsen skal administrationen sikre partineutral vejledning og følge faste procedurer for at besvare spørgsmål fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Svarene baseres på saglige og faglige vurderinger og deles med relevante politikere efter behov.

Retningslinjerne understreger desuden, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal modtage samme information på samme tidspunkt, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Kommunikation mellem administrationen og politikerne skal foregå i en gensidigt respektfuld tone som fastlagt i principperne.