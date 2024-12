Lions Dragør samler mad ind til hjemløse

Lions’ madindsamling slog rekord sidste år i december. Foto: Lions Dragør.

Lørdag den 7. december står Lions Dragør klar foran Føtex Food i Dragør Centret og Netto på Møllevej for at samle madvarer ind til hjemløse, og Lions opfordrer Dragørs borgere til at støtte sagen ved at donere madvarer.

De indsamlede madvarer går til værestederne Hugs and Food i Nansensgade og Mændenes Hjem i Lille Istedgade i København. Begge steder tilbyder dagligt måltider til nogle af samfundets mest udsatte, og donationer spiller en vigtig rolle i deres arbejde.

Lions Dragør opstiller indkøbsvogne foran butikkerne, hvor man som kunde kan købe ekstra madvarer og donere dem, når man forlader forretningen. Lions Dragør udtrykker stor taknemmelighed over den støtte, de tidligere har fået, og håber på opbakning fra lokalområdet endnu en gang.

Indsamlingen foregår fra klokken 11.00 til 15.00, og Lions Dragør står klar med smil og taknemmelighed.