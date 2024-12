Liste T foreslår 40 kilometer i timen i hele Dragør Kommune

Hastigheden skal ned i Dragør, mener liste T. Foto: Tim Panduro

Når biltrafikken i fremtiden skal bevæge sig rundt på gader og veje i Dragør Kommune, skal det som udgangspunkt ske med maksimalt 40 kilometer i timen.

Det mener i hvert fald liste T, der som det eneste parti eller politisk liste har indsendt et høringssvar til den trafiksikkerhedsplan, som politikerne i kommunalbestyrelsen har bedt om input til.

»Det vil være et paradigmeskifte, men ideen er at gøre Dragør Kommune til en 40-kilometerszone all over – medmindre et skilt siger noget andet,« siger Kristine Bak, der er formand for liste T.

Københavns Kommune har indført 40-kilometszoner flere steder i hovedstaden, og en stribe andre kommuner er også blevet godkendt til forsøg med nedsatte hastigheder.

Kristine Bak fremhæver også Dragørs svenske nabo Malmø, der i mange år har haft en hastighedsgrænse, der er lavere end den danske på 50 kilometer i timen.

En begræsning i hastigheden vil betyde meget for trygheden – og netop tryghed mangler i det kommunale oplæg til trafiksikkerhedsplanen.

»I forordet til forslaget til trafiksikkerhedsplanen står der, at man skal se på den generelle tryghed. Men selve planen er lavet med udgangspunkt i ulykkesstatistikker, så der er ikke så meget fokus på den oplevede tryghed. Det fokus kan man få ved at sænke hastigheden generelt,« siger Kristine Bak.

Hun peger også på, at trafiksikkerhedsplanen lægger op til, at flere grundejerforeninger selv skal betale for trafikdæmpende foranstaltninger, hvis de ønsker at sænke hastigheden i nabolagene.

»Det problem kan man løse, hvis hele kommunen som udgangspunkt er en 40-kilometerzone.«

Kristine Bak erkender, at forslaget næppe vil glide problemfrit gennem kommunalbestyrelsen. Men hun håber, at det kan blive en del af en fremtidig strategi, der skrives ind i trafiksikkerhedsplanen.

»Vi håber, at høringssvaret kan være med til at åbne muligheden, og at man kan få skrevet ind i strategien, at man arbejder for det,« siger hun og afviser, at høringssvaret med forslaget er et indspark til valgkampen op til kommunalvalget i 2025.

»Vi har ikke lagt strategi for valgkampen endnu, men trafiksikkerhed er vældig vigtigt. Det vil undre mig, hvis ikke vi kommer til at have fokus på den,« siger listeformanden.