Lokalhistorie og fællesskab på Wiedergården

Formand for Dragør Lokalhistoriske Forening, Dines Bogø, byder velkommen og fortæller om foreningens aktiviteter. Foto: Torben Stender.

Tirsdag den 3. december var Levende Låger på besøg i Wiedergården, der blandt andet huser Dragør Aktivitetshus.

Dragør Lokalhistoriske Forening bød deltagerne velkommen til et hyggeligt arrangement i festsalen på Wiedergården. Formanden, Dines Bogø, fortalte om foreningens arbejde siden opstarten i 1995 og de mange populære foredrag og begivenheder, der holdes i festsalen på Wiedergården.

Marchen Leth fra foreningens bestyrelse blev fremhævet for sin bemærkelsesværdige præstation som den første kvinde, der slog tønden ned under et fastelavnsridt. Det skete ved jubilæumsfesten tidligere på året, hvor Dragør og Store Magleby Kommunes sammenlægning i 1974 blev fejret.

Borgmester Kenneth Gøtterup satte fokus på Dragørs Aktivitetshus’ historie som kommunalt aktivitetscenter, som har været en del af Wiedergården siden 1989. Med omkring 70 aktiviteter og en næsten udelukkende frivillig drift blev stedet fremhævet som et unikt samlingspunkt.

Borgmesteren nævnte desuden, at der kun har været tre ledere gennem årene, senest Emily Drageskov, hvilket ifølge ham vidner om både et godt arbejdsmiljø og et stærkt fællesskab.

Dagen blev afsluttet med fastelavnspunch og lækre snacks, som satte et festligt punktum for en eftermiddag præget af lokalhistorie og fællesskab.