Skoleelever skaber julehygge med grønt genbrug

Skuresvampe. Mælkekartoner. Plasticemballage. Tomme øldåser.

Det er ikke en liste over ting, der er fundet i en skaldespand, men derimod bare et par af de genstande, eleverne fra Nordstrandskolen har taget med i skole torsdag den 28. november – og fællesnævneren er, at alle de medbragte ting har samme farve: grøn.

Det bliver hurtigt rodet, når 30 børn skal klippe-klistre i et klasselokale. »Men det er læreren, der rydder op,« fortæller eleverne. Foto: Freja Bundvad.

Skolen skal nemlig pyntes op til jul, og udsmykningen står eleverne selv for. Hele dagen er derfor afsat til fælles juleklippedag, hvor elevernes opgave er at klistre grønne ting på nogle papstykker, der skal udgøre nogle store papjuletræer.

Venskabsklasser

Klasserne er sammen to og to – i deres venskabsklasser. Hvert skoleår får femte årgang til opgave at byde de nye 0.-klasser velkommen, og samarbejdet på tværs af årgangene fortsætter resten af deres skolegang.

»Jeg kan huske, at jeg syntes, at det var rigtig sejt at møde nogle af de ældre elever. Og da vi selv skulle være venskabsklasse, glædede jeg mig rigtig meget,« fortæller 13-årige Emma Mygind Karaca, der går i 7. klasse.

Emma og Anna-Sofie nyder at få en pause fra undervisningen. Foto: Freja Bundvad.

Hun er »venskabsmakker« med otteårige Anna-Sofie Bramwell Kobbernagel fra 2. klasse, og sammen er de i fuld gang med at udsmykke deres papjuletræer.

»Det er hyggeligt at der er sat en hel dag af til det. Det er også sjovt at se de grønne ting, de andre har med,« supplerer Anna-Sofie Bramwell Kobbernagel.

Både Heineken og Faxe Kondi-juletræer skal pynte på skolens vægge. Foto: Freja Bundvad.

Buffet og æbleskiver

Dagen, der står i julehyggens tegn, begyndte med en adventssamling, hvor der blev sunget julesange og tændt adventskrans. Derefter fordelte eleverne sig i venskabsklasserne og gik i gang med at klippe og klistre.

Til frokost har alle medbragt en ret hjemmefra, så det bliver en stor fællesbuffet – og så er der æbleskiver til alle, sponsoreret af Nordstrandskolens støtteforening.

Det oppustlige rumvæsen kommer fra Anna-Sofie Bramwell Kobbernagels fars arbejde, fortæller den otteårige elev. Foto: Freja Bundvad.

De grønne trekanter bliver samlet til ét stort juletræ. Privatfoto.