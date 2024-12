Dragør Nyt i vigtig birolle

Vi burde måske have forudset den store opmærksomhed på Dragør Nyt, da manuskriptforfatter Poul Berg for en måned siden sagde sådan her til præsentationen af julekalenderen Tidsrejsen 2 i DR Byen:

»Dragør Nyt er vores yndlingsmedie for tiden,« fortalte han med et smil til det samlede danske pressekorps.

Dragør Nyts nuværende logo pryder en udgave af avisen, der foregiver at være fra 1984. Screenshot/DR.

Vi skal ikke mere end syv minutter ind i første afsnit, hvor der som en del af introsekvensen, der kører under titelmelodien, er flere udklip på en opslagstavle fra en avis, hvis typografi ligner Dragør Nyt umiskendeligt meget.

Senere er det også et gammelt avisklip, som den ene hovedperson Romeo viser frem, da han skal fortælle om, hvordan han tror, at tidsmaskinen er opfundet i Dragør.

Det viser sig, at det er Romeos opslagstavle, der er et glimt af i introen til serien.

Senere i afsnittet kommer man helt tæt på den og kan blandt andet læse slutningen af et fiktivt læserbrev fra Charlotte Kjelde, der skulle bo i Søvang og være medlem af bestyrelsen i Venstre i Dragør. Hun skriver om glatte veje i kommunen – naturligvis med Dragør Nyts typografi.

Det er også her, man et par sekunder senere kan se Dragør Nyt stå øverst på et andet udklip om Sofie på ti år.

Desuden har en læser også fortalt, at man kan se Dragør Nyt ligge på bordet i et af familiernes hjem. For når man bor i Dragør, læser man naturligvis Dragør Nyt.

I andet afsnit finder Romeo et centralt spor i sin søgen efter sandheden om sin far: en forside af Dragør Nyt fra 1984, hvor vores nuværende logo optræder i sort/hvid.

Det udklip bliver centralt for historien, fordi det beviser, at deres lærervikar deltog i et luciaoptog på Dragør Skole, længe før hun blev født – altså må hun være tidsrejsende.

Historien på forsiden af Dragør Nyt har DR naturligvis opfundet til lejligheden, og feinschmeckere vil her opdage en lille fejl:

For forsiden skal foregive at være fra 40 år gammel. Men selvom vores nuværende design måske kan forekomme en smule altmodisch, så havde vi altså et andet logo dengang.

Det ville DR selvfølgelig have fået hjælp til at få helt rigtigt, hvis de havde henvendt sig. Men DR har ikke været i kontakt med Dragør Nyt i forbindelse med brugen af vores navn, logo eller design.

Uanset unøjagtigheden er vi stolte af, at den lokale avis bliver brugt som en integreret del af Dragør både i virkeligheden og på tv.

Hjælp os med at spotte Dragør Nyt i de forskellige afsnit. Indsend på redaktion@dragoer-nyt.dk et billede af dit tv eller et screenshot af din skærm med en cirka angivelse af, hvornår i hvilket afsnit du har spottet en avis eller et udklip – så trækker vi lod om en lille julegave blandt alle de indsendte besvarelser.

Romeos jagt på sandheden gennem blandt andet fiktive versioner af Dragør Nyt kan ses på DR alle hverdage klokken 19.30 eller på DRTV.