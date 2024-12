Levende Lågers tur til glaspusteri

Rikke Bruzelius er vært for Levende Låger onsdag den 4. december. Foto: Torben Stender.

Levende Låger-turen gik onsdag den 4. december til Glasseriet i Magstræde, hvor 51 deltagere mødte op for at opleve dagens låge. Glaspuster Rikke Bruzelius tog imod gruppen og fortalte om værkstedets historie. Rikke Bruzelius har haft Glasseriet på adressen i Magstræde i otte år– men før det havde hun værksted i Sundby i omkring 25 år.

Selvom ovnen var slukket på dagen, forsikrede Rikke Bruzelius, at den ville være tændt dagen efter, da nye glasting skal produceres til julehandlen.

De besøgende fik mulighed for at beundre de farvestrålende glaskunstværker, og flere kunne ikke modstå fristelsen for at tage et af de fine stykker glas med hjem.

Flere af deltagerne benyttede chancen til at købe nogle af de fine glasvarer. Foto: Torben Stender.

Besøget i Glasseriet blev gjort ekstra hyggeligt med chokolade og juleknas, som blev delt ud til de fremmødte.

Ønsker man at se, hvilke overraskelser Levende Låger byder på, kan man deltage helt frem til juleaftensdag. Der er afgang fra Badstuevælen hver dag klokken 17 – undtagen tirsdag den 24. december, hvor det er klokken 11.