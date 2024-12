»Vi var ikke ét sekund i tvivl« – årets handicappris er uddelt

Dragør Kommunes Handicappris bestod blandt andet af en skulptur og en check på 5.000 kroner. Foto: Freja Bundvad.

På FN’s internationale handicapdag den 3. december blev Dorte Knudsen hædret med Dragør Kommunes Handicappris for sin store indsats og sit frivillige arbejde for byens handicappede. Prisen blev overrakt i Dragørstuen på Omsorgscentret Enggården af Jeanet Barth, formand for Dragør Handicapråd.

Ceremonien var arrangeret som en overraskelse, hvor Dorte Knudsen var blevet »lokket« til stedet under påskud – og hovedpersonens første indskydelse var da også at bakke stille og roligt mod udgangen, da hun fik øje på selskabet.

Men da chokket fortog sig, var det en overvældet og glad prismodtager, der lyttede til formandens indstilling og tale.

Skaber en bedre hverdag

Dorte Knudsens venner, familie og repræsentanter fra Handicaprådet deltog i fejringen.

Fra kommunalbestyrelsen var Nicolaj Riber (A), der er næstformand i Handicaprådet, og Peter Læssøe (T), medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, også til stede for at hylde Dorte Knudsen.

Jeanet Barth fremhævede i sin tale Dorte Knudsens dedikation og utrættelige engagement for at forbedre livskvaliteten for mennesker med handicap.

»Vi var ikke ét sekund i tvivl om, hvem der skulle have prisen i år,« fortalte hun og fortsatte:

»Dorte har et stort engagement i andre menneskers velbefindende. Hun er dedikeret, empatisk og arbejder utrætteligt for at sikre lige muligheder for mennesker med handicap.«

Familien var mødt op for at fejre Dorte Knudsen. Foto: Freja Bundvad.

Det blev også nævnt, hvordan Dorte Knudsen i årevis har bidraget til at skabe en bedre hverdag for handicappede borgere i Dragør. Hun er desuden kendt for sit frivillige arbejde på Enggården, hvor hun er en aktiv del af forskellige sociale tiltag og blandt andet hjælper i cafeen.

Ved modtagelsen af prisen takkede Dorte Knudsen mange gange. Hun nævnte blandt andet sin tilfredshed over at have været med til at etablere flere bænke rundt omkring i byen – en indsats, der har gjort byen mere tilgængelig for mange.