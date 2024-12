Vis os din juleudsmykning

Vi elsker julen på Dragør Nyt og kan se, at mange haver og huse allerede er ved at være fyldte med julelys og juleudsmykning. Derfor vil vi gerne opfordre til, at du sender os fotos af din juleudsmykning ude eller inde. Særligt, hvis den er lidt speciel eller kan inspirere andre.

Send dit bedste, flotteste og hyggeligste julefoto til redaktion@dragoer-nyt.dk, og så bringer vi løbende fotos i Dragør Nyt gennem december.

Her får du i øvrigt lidt historie om nogle af de mange traditioner omkring julepynt og julelys både indendørs og udendørs.

Vidste du eksempelvis, at …

Randers var den første by i Danmark, der hængte lys og juleguirlander op i byens forretningsstrøg. Det gjorde man allerede tilbage i 1909. Derefter bredte det sig, og i 1914 blev juletræet på Rådhuspladsen i København det første juletræ i Danmark med elektriske lys på.

Fra 1920 kunne man hos de mest velhavende danskere finde juletræer med elektrisk lys ude i haven, men det var først i løbet af 1950erne og 1960erne, at det for alvor blev udbredt i villahaverne. Det er til gengæld en relativt ny tradition – som kommer fra USA – med at pynte op med kæmpe lysfigurer og dekorationer af alt fra julemandskaner til krybbespil.

Julekugler stammer fra den tyske by Lauscha, der siden 1600-tallet har været kendt for sine glasfabrikker, der blandt andet fremstillede glasøjne. I 1597 begyndte en af byens fabrikanter at lave helt enkle, runde glaskugler. Kuglerne blev udbredt, da den amerikanske butiksejer Woolworth besøgte Lauscha, købte en masse julekugler med til sin butik og begyndte at sælge dem. Kuglerne blev flået ned af hylderne, og han måtte hurtigt importere nye. Omkring 1890 solgte Woolworth julekugler for hele 25 millioner dollars om året.

Kunstige edderkoppespind er udbredt julepynt på juletræerne i Ukraine. Skikken stammer fra et gammelt sagn, der fortæller om en fattig enke, der ikke havde haft råd til et juletræ i mange år. Et smukt træ voksede dog frem i huset ud af en fyrrekogle, og da det blev jul, og familien ikke havde råd til julepynt, blev de overraskede julemorgen, fordi træet var dækket af spindelvævstråde, som blev forvandlet til det pureste guld og sølv, da det første morgenlys ramte dem.

Det meste julepynt i Danmark fra 1700-tallet og helt op til 1900-tallet kunne spises. Det er derfor, at man synger om, at træet skal spises i »Højt fra træets grønne top«. Pynten bestod nemlig oftest af alle mulige slags sukkerting og æbler.

Nisser har været i vores historier siden vikingetiden, men det var først i 1800-tallet, at de for alvor blev kædet sammen med julen og blev en del af vores juleudsmykning. Blandt andet fortælles det, at i vinteren 1836 blev der holdt dansk julefest i maleren Constantin Hansens lejlighed i Rom. Til lejligheden havde værten pyntet op med klip, der forestillede nisser. Det er det første vidnesbyrd om, at nogen har lavet nisser.

Kilder: www.bolius.dk, www.historienet.dk, www.wikipedia.dk og www.faktalink.dk