Historiske pletskud

Foto: Historisk Arkiv Dragør.

Under en filmoptagelse i Dragør Kro en dag i 1910 serverer Jan Passer frokost for et hold skuespillere. Filmen Peder Tordenskjold blev optaget i Dragør og var baseret på en roman af Carit Etlar.

Stumfilmen, der skildrede bedrifterne af den dansk-norske søhelt Peter Wessel Tordenskiold under Den Store Nordiske Krig, er måske den første danske historiske spillefilm og er blot 35 minutter lang. Den blev instrueret af Ernst Munkeboe og havde premiere i Løvebiografen på Amagertorv 33 på Strøget i København. Filmen gik naturligvis også i Dragør Bio, der var åbnet nogle år tidligere som en landets første biografer.