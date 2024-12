»Min oldefars elskerinde havde en englefabrik« – Lisbeths julepynt gemmer på en særlig historie

Efterhånden har Lisbeth Dam Larsen opbygget en stor samling engle fra den tyske fabrik. Foto: Torben Stender.

I december kan man på Havnepakhuset opleve en helt særlig samling af julepynt: Lisbeth Dam Larsens englesamling. Samlingen udstilles i den historiske julestue, der er blevet skabt af frivillige, som arrangerer Tidsrejsen-aktiviteter forskellige steder i Dragør.

I Lisbeth Dam Larsens familie har engle altid haft en særlig betydning. Ikke kun som julepynt, men som minder om en fascinerende familiehistorie, der knytter sig til hendes oldefar, skibsfører Jacob Peter Schmidt, og hans tyske elskerinde, frøken Margarete Wendt.

En sømands liv og kærlighedshistorie

Jacob Peter Schmidt, født i 1864, var skibsfører og sejlede ved Sydamerika. I 1888 blev han gift med Neel Jans, og sammen fik de fire døtre, hvoraf to desværre døde som små. Familien slog sig ned i Dragør, hvor de boede på Fogdens Plads 13, som Jacob Peter Schmidt havde arvet efter sin far.

I 1915 blev Jacob Peter Schmidt enkemand. Ifølge familien var han stadig en flot mand, da han mødte frøken Margarete Wendt, en tysk kvinde med en særlig passion – nemlig at fremstille engle.

Margarete Wendt ejede sammen med Margarete Kuhn en englefabrik i Grünhainichen i Sachsen, hvor de skabte de små træfigurer, der siden blev ikoniske.

Englefabrikken og familien

Margarete Wendt var en hyppig gæst i Dragør, hvor hun altid medbragte små æsker med engle som gaver til Jacob Peter Schmidts børnebørn.

Efter krigen blev fabrikken påvirket af Østtysklands politiske regler, der begrænsede antallet af ansatte for at undgå nationalisering. Alligevel fortsatte Margarete Wendt sin produktion og bevarede kontakten med familien, også efter Jacob Peter Schmidts død i 1956.

Lisbeth Dam Larsen husker, hvordan spændingen steg hvert år, når julehilsenen fra Margarete Wendt kom. De små englefigurer blev omhyggeligt pakket ud og hængt på juletræet, hvor de skabte et smukt og nostalgisk udtryk.

Barndommens juletraditioner

For Lisbeth Dam Larsens familie blev englene en central del af julens pynt. Hjemme hos bedsteforældrene blev træet også pyntet med mekaniske spilværker, der satte små englefigurer i bevægelse, når bedstefaren drejede nøglen. Især en blå kugle med drejende engle var en favorit hos børnene.

Som voksen fik Lisbeth Dam Larsen endnu en mulighed for at forbinde sig med sin oldefars historie. Under en tur til Schweiz stødte hun på en butik, der solgte figurer fra englefabrikken i Grünhainichen. Her fandt Lisbeth Dam Larsen en bog om fabrikkens historie og lærte mere om Margarete Wendts liv og arbejde.

I dag ejes englefabrikken af stifternes efterkommere.