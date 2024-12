Hvordan tiltrækker Dragør flere turister?

Kongevejen virker lidt trist en onsdag i slutningen af november, når man går turen fra havnen.

En håndfuld turister ser ud, som om de er gået helt galt. Er dette den charmerende og pittoreske småby, de var stillet i udsigt?

For et par år siden besøgte jeg Penzance i Cornwall Sydengland. Inspireret af Gilbert og Sullivans sangspil Piraterne fra Penzance. Tidligere var det en charmerende badeby i victoriansk stil fra omkring 1890 med et blomstrende forretningsliv, med tehuse og typiske engelske badehoteller, med promenade og en pier.

I dag er forfaldet sat ind. 75 procent af forretningerne står med blændede facader. Pudset falder af facaderne.

De få forretninger, der stadig er åbne, er et par discountsupermarkeder, der er suppleret med et stort antal pantelånere. Alt er nedslidt. Dragør begynder lidt at ligne Penzance.

Dragør Havn virker også trist og lukket. Her vil jeg ikke nævne de offentlige toiletter. Det er nederen for alle besøgende i byen. Næste gang du går en tur på havnepladsen, så gå ind på toilettet, og se dig omkring. Rengøringspersonalet gør – når de er på vagt – et hæderligt forsøg med rengøring, men det er et sisyfosarbejde grundet manglende vedligholdelse. Det er den velkomst, som vi byder Dragørs gæster.

Café Espersen

Ser man på Cafe Espersen, så domineres facaden mod byen af Brian Espersens udebar, som nu er mere end 20 år gammel. Den blev opført som noget midlertidigt »ad hoc« en forårsdag i 2002. Udebaren er delvis dækket af plastplader, pressinger og noget udefinerbart, som mest ligner noget fra en nedslidt amerikansk trailerpark.

Det er ikke ond vilje fra Brian Espersens side. Han er bundet ind i administrativt bøvl, hvor intet reelt kan ændres. Man synes at befinde sig i Joseph Hellers roman Punkt 22. Den ultimative svikmølle år efter år. I forvaltninger ligger hans færdige arkitekttegninger over en modernisering af udebaren.

Hvor ville det være rart, hvis den kunne ombygges, inden man på havnen asfalterer forpladsen i april, så vi kan se ind i en god sommer med glade turister.

Når nu byrådet har nedsat et turistråd, så hjælper det ikke, at byen ligner discount.

Bøn til borgmesteren

Kunne du, Kenneth, ikke tage en samtale med forvaltningen over ansøgningen? Hvor udgangspunkt og slutpunkt er ønsket om en ombygning. Hvad skal der til? Hvad forhindrer det administrativt, så det kan ændres? Gerne straks.

Jeg er klar over, at forvaltningen følger alle regler nidkært, men kunne man ikke forsøge med lidt pragmatik?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør