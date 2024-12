Turbo på lokalplaner giver udvikling

Når der skal bygges nyt, sættes gang i renovering eller udvikles et helt nyt område, skal der først ligge en lokalplan parat. En lokalplan kan måske lyde kedelig, men det er det, der sætter de præcise rammer for, hvordan det, som man bygger eller renoverer, præcis må se ud, og hvordan det skal bruges.

Så da kommunalbestyrelsen i budgetaftalen for 2025-2028 afsatte en million kroner årligt de næste par år til lokalplaner, var det for at sætte turbo på udviklingen i Dragør Kommune. Og nu har kommunalbestyrelsen netop vedtaget en prioriteringsliste, der fastslår, hvilke lokalplaner forvaltningen skal arbejde på og i hvilken rækkefølge.

Arbejdet med lokalplaner for Erhvervsområde Nord og en ny energicentral til fjernvarmeforsyningen er allerede i gang. Men i 2025 kommer arbejdet med lokalplaner for et nyt spejderhus og en ny skatepark til at stå højt oppe på listen, der i øvrigt indeholder mange andre projekter som Dragør Gamle By, Krudthus 2 og golfklubben.

Stor opbakning til spejderhus og skaterpark

»Der er afsat flere midler til revision af lokalplaner, og det er glædeligt. Jeg vil anbefale prioriteringen, med den forskel, at vi prioriterer skaterbanen og spejderhytten før krudthuset,« sagde Helle Barth (V), der også er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

»I liste T er vi også glade for, at det er lykkes at få spejderhytten og skaterparken op forrest i køen,« lød det fra Peter Læssøe (T).

»At vi endelig kan få spejderhytten op at stå, er godt. Jeg glæder mig også meget over skaterparken, som kommer til at ligge rigtig godt,« sagde Moderaternes Lisbeth Dam Larsen.

Alle var altså enige om, at de nye fritidstiltag i kommunen skal prioriteres højt, for først når lokalplanen er godkendt, kan man gå i gang med at bygge dem.

Diskussion om erhvervsområde og den gamle by

Til gengæld var der diskussion om både Erhvervsområde Nord og om, hvorvidt man bør sætte gang i en opdatering af Lokalplan 25, som handler om udvikling af Dragør Gamle By allerførst – som er det, der står i planen. Eller om man bør lave denne opdatering sammen med Lokalplan 3, som handler om Kongevejen. Denne lokalplan var foreslået til at foregå i umiddelbar forlængelse af Lokalplan 25.

Det var især Sydamagerlistens Flemming Blønd, der holdt fast i, at der slet ikke burde laves en lokalplan for Erhvervsområde Nord, inden der ligger en behovsanalyse og beregninger af, hvad et nyt erhvervsområde vil give af værdi for Dragørs borgere.

Og liste T slog et slag for, at det ville give god mening at behandle Lokalplan 25 og 3 på samme tid, da Kongevejen og Dragør Gamle By hænger uløseligt sammen. Venstre og Det Konservative Folkeparti pegede dog på, at forvaltningen har givet udtryk for, at man helst vil lave Lokalplan 25 for Dragør Gamle By først, og så vil man – med nogle erfaringer herfra i tasken – i umiddelbar forlængelse heraf gå over til Lokalplan 3 for Kongevejen.

Enden på hele lokalplansdebatten blev, at der var flertal for, at forvaltningen arbejder videre med de lokalplaner, de allerede er i gang med – som for eksempel Erhvervsområde Nord – og at man meget snart går i gang med opdatering af Lokalplan 25 for Dragør Gamle By og lige efter med Lokalplan 3 for Kongevejen.

Og så kører det ellers derudaf i 2025 med blandt andet nye lokalplaner for skaterpark, spejderhus, Krudthus 2, nyt toilet på Café Havslapning, for golfklubben og for en række boligområder i både Dragør, Store Magleby og Søvang.