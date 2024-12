Biblioteket får løfteplatforme

Uanset om man er for eller imod, at biblioteket i Hollænderhallen blev lukket, er man i kommunalbestyrelsen enige om en ting: Der er ikke god nok adgang for handicappede på biblioteket på Vestgrønningen. Derfor vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen i torsdags, at der frigives 450.000 kroner fra anlægsbudgettet, så man kan gå i gang med at forbedre biblioteket.

Pengene skal bruges til at lave indvendige løfteplatforme til henholdsvis bogafdelingen og læsesalen – og til niveauregulering af gulvpaneler.

Et handicaptoilet står også højt på politikernes ønskeseddel, og derfor har flertallet bedt forvaltningen om at se på, om der kan findes ekstra midler et sted, så man også får råd til det.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Første skridt mod at gøre biblioteket mere handicapvenligt bliver at lave indvendige løfteplatforme. Arkivfoto: Thomas Mose.

L: Bør se på andre biblioteksmuligheder

Sydamagerlistens Flemming Blønd var den eneste, der stemte imod forslaget om at frigive de 450.000 kroner. Han havde nemlig stillet et ændringsforslag, der gik på, at forvaltningen først bør undersøge mulighederne og omkostningerne for genåbning af biblioteket i Hollænderhallen, et udvidet samarbejde med Tårnby bibliotekerne eller opførelse af et nyt bibliotek på den gamle værftsgrund.

»I denne sag er det ikke for sent at erkende, at man måske har truffet en forkert beslutning. Biblioteket bliver aldrig handicapvenligt, uanset hvor mange millioner vi smider efter det,« sagde Flemming Blønd.

Håber også på handicaptoilet

Selvom liste T fandt Sydamagerlistens forslag sympatisk, bakkede de ikke op om det.

Peter Læssøe forklarede, at han mener, at som situationen er, er det godt givet ud at gøre biblioteket på Vestgrønningen mere handicapvenligt. Hvis man finder bedre biblioteksmuligheder i fremtiden, vil de handicapvenlige tiltag kunne komme andre ting – som en kunstsamling – til gode i bygningen.

Resten af partierne stod også bag beslutningen om at gå i gang med at lave løfteplatforme på biblioteket.

»Sadolins hus (bygningen, som biblioteket på Vestgrønningen ligger i, red.) er et rigtig charmerende hus, men tilgængelighed er ikke det, der står hen over døråbningen. Den anbefaling om forbedringer, vi følger nu, kommer fra biblioteket og handicaprådet. Og så er det rigtigt, at man kunne ønske sig flere ting, men i forhold til de midler, der er sat af, bruger vi dem optimalt på denne måde. Og så vil vi gerne have en sag retur på, om der findes midler andre steder, som vi kan bruge på et handicaptoilet,« sagde Helle Barth (V).

K vil lukke debatten

Trine Søe fra Det Konservative Folkeparti slog et kraftigt slag for snart at få lukket debatten om biblioteket.

»Jeg sidder med en fornemmelse af, at nogle af jer drømmer jer tilbage i tiden. Andre drømmer om, hvordan der er grønnere på den anden side af kommunegrænsen. Vi bør fokusere på det, vi har. Vi har et rigtig godt bibliotek, der ligger centralt i byen, og så skal det bare gøres handicapvenligt. Der er ikke behov for to biblioteker til cirka 15.000 mennesker. Men lad os gøre det mere adgangsvenligt, det vi har,« sagde hun.