Weekendhygge med Levende Låger

Mellem 160 og 190 personer har i weekenden deltaget i Levende Lågers byvandringer, hvor turen gik til Peter Renberg og Michael Dues hjem på Fristrands Alle samt Dragør Bådelaug på Dragør Havn.

Peter Renberg og Michael Due byder velkommen i deres hjem på Fristrands Allé. Foto: Torben Stender.

Julehygge på Fristrands Allé

Omkring 190 personer var samlet på Badstuevælen lørdag den 7. december for sammen at tage turen til Fristrands Alle til en særlig juleoplevelse.

Fra øverste etage af Peter Renberg og Michael Dues hus lød stemningsfuld julemusik, mens gæsterne blev budt indenfor i en julestue fuld af historie og kreativitet.

De knap 200 gæster fylder godt op i haven. Foto: Torben Stender.

Peter Renberg fortalte, at huset var blandt de første bygget på Nordstranden – en historie, som blev illustreret med gamle fotos trykt på sangbladene. Verandaen var pyntet med gamle nisser fra Daells Varehus’ klassiske juleudstillinger, og som noget særligt var juletræet hængt op under loftet i stedet for at stå på gulvet.

Peter Renberg (til venstre) og Michael Due spreder julehygge med Levende Låger. Foto: Torben Stender.

Under træet stod Michael Dues røde pedalbil fra barndommen – nu med en lille nisse bag rattet.

Deltagerne sang to julesange akkompagneret af Michael Due på el-orgel, inden arrangementet blev afsluttet med snacks til vejen hjem.

Der er julepyntet i Dragør Bådelaugs vinduer. Foto: Torben Stender.

Levende Låger med historie og hygge

Der var liv og glæde, da 168 deltagere sammen med Levende Låger søndag den 8. december drog på en tur igennem blæsten på havnen til Dragør Bådelaugs lokale for at fejre dagens levende låge. Indenfor i bådelaugets lokaler var stemningen dog både varm og indbydende.

De mange deltagere må stå tæt i bådelaugets lokaler. Foto: Torben Stende.

Formand Johnny Riber Larsen bød velkommen og fortalte om bådelaugets historie, der begyndte i 1977. I 1990 fik klubben sit eget hus på sandtangen mellem Lystbådehavnen og Færgehavnen.

Et lille anekdotisk indslag om husets farve – som egentlig skulle have været himmelblå, men i stedet blev svenskrød – trak smil frem hos de fremmødte.

Dragør Bådelaugs formand, Johnny Riber Larsen, byder velkommen og fortæller anekdoter. Foto: Torben Stender.

Klubben vægter fællesskab, familie- og tursejlads samt sociale arrangementer. Der tilbydes kurser for sejlere, julehygge, frokoster, strikkeklub og meget mere. Formanden fortalte, at medlemskabet er åbent – også for dem, der ikke længere har båd.

Der blev budt på kaffe, sodavand, bitter og julesmåkager, og højdepunkterne omfattede en unik julesang, der kombinerede kendte brudstykker på en ny og kreativ måde.