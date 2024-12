Juleflamenco begejstrede i kirken

Flamenco er både dans, musik, sang – og en holdning til livet. Det blev præsenteret i Store Magleby Kirke fredag. Foto: Torben Stender.

»Søren Banjomus« og »Last Christmas« har traditionen tro gnavet sig godt ind i øregangene her i december. Men fredag var der mulighed for at opleve et anderledes bud på julemusik i Store Magleby Kirke.

Her lagde en gruppe sangere og dansere fra Spanien og Danmark vejen forbi for at præsentere flamencomusikken for de, der havde mulighed for at deltage i det gratis arrangement, som fandt sted klokken 10 om formiddagen.

Gruppen Navidad Flamenca sørgede for at fremmane julestemning gennem sang, håndklap, guitarspil og dans for dem, der havde ladet sig friste af den gratis koncert.

Det er andet år i træk, at julen blev markeret på denne måde i Store Magleby Kirke.