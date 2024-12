Julekoncerter i kirkerne

Dragørkoret og SAS-Koret sang julen ind i Dragør Kirke. Foto: Torben Stender.

Dragør Kirke og Store Magleby Kirke dannede søndag den 8. december ramme om årets første julekoncerter. Begge kirker bød på stemningsfulde musikoplevelser, der fyldte salen med julens toner.

I Dragør Kirke stod Dragørkoret og SAS-Koret for en klassisk julekoncert, mens Dragør Musik- og Kulturskoles spirekor med akustiske instrumenter skabte en varm stemning i Store Magleby Kirke.

Artiklen fortsætter efter billedet.

I Store Magleby Kirke er det elever fra Dragør Musik- og Kulturskole, der står for julestemningen. Foto: Torben Stender.

Den kommende uge byder på endnu flere koncerter. Onsdag den 11. december klokken 17 kan publikum opleve et luciaoptog med Dragør Kirkes børne- og ungdomskor, der får selskab af Caroline Castell, kendt fra temasangen til Tidsrejsen.

Torsdag den 12. december er Dragør Kirke vært for en udsolgt julekoncert med Marie Carmen Koppel, mens Store Magleby Kirke runder ugen af med Bachs Juleoratorium søndag den 15. december klokken 16. Københavns Kantatekor og solister som Signe Sneh Durholm og William Jønch Pedersen leverer her et musikalsk højdepunkt.

Entrébilletter til Juleoratoriet i Store Magleby Kirke kan købes, mens der allerede meldes fuldt hus til torsdagens koncert i Dragør Kirke.