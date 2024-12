Jul på biblioteket

En kort Levende Låger-vandring førte mandag den 9. december deltagerne til Dragør Bibliotek, hvor julestemningen var i højsædet.

Allerede ved indgangen blev gæsterne mødt af duften af alkoholfri gløgg, som satte tonen for en hyggelig stund.

Der serveres alkoholfri gløgg til dagens deltagere i Levende Låger. Foto: Torben Stender.

Med gløgg i hånden fortsatte gruppen af deltagere op til fagbiblioteket, der ligger i pejsestuen, hvor biblioteksleder Pernille Sonne bød velkommen. Hun fortalte engageret om bibliotekets mange tilbud – fra bøger på både papir og digitale platforme til film, musik og podcasts. Desuden fremhævede hun de sociale fællesskaber, som biblioteket også støtter op om – herunder læsekredse, strikkeklubber, højtlæsning og foredrag.

Pernille Sonne fortæller om de mange tilbud på biblioteket. Foto: Torben Stender.

Som afslutning på besøget fik deltagerne mulighed for at skrive titlen på deres yndlingsbog på et rødt hjerte, som blev hængt på bibliotekets juletræ. Træet med de mange bogtitler vil stå i pejsestuen og skabe stemning helt frem til jul.

Deltagerne skriver titlen på deres yndlingsbog på et julehjerte. Foto: Torben Stender.

Juletræet pyntes på biblioteket. Foto: Torben Stender.